Uber sta indagando su un “incidente di sicurezza informatica” dopo che è stata segnalata una violazione

15 settembre (Reuters) – Uber Technologies, Inc (UBER.N) Giovedì, ha affermato che stava indagando su un incidente di sicurezza informatica, dopo che era stato riferito che la sua rete era stata violata e la società aveva dovuto chiudere diversi sistemi di comunicazione e ingegneria interni.

Secondo il New York Times, un hacker ha violato l’app di messaggistica sul posto di lavoro di un dipendente Slack e l’ha utilizzata per inviare un messaggio ai dipendenti di Uber in cui annunciava che l’azienda aveva subito una violazione dei dati. Rapporto Giovedì, citando un portavoce di Uber.

Il rapporto ha aggiunto che sembra che l’hacker abbia successivamente ottenuto l’accesso ad altri sistemi interni e pubblicato un’immagine esplicita sulla pagina delle informazioni interne di un dipendente.

Uber ha detto in a twittaresenza fornire ulteriori dettagli.

Slack è stato chiuso giovedì pomeriggio da Uber dopo che i dipendenti hanno ricevuto un messaggio dall’hacker, ha riferito il Times, citando dipendenti che non erano autorizzati a parlare pubblicamente.

“Mi dichiaro un hacker e che Uber ha subito una violazione dei dati”, ha aggiunto il rapporto, e ha continuato elencando diversi database interni che sarebbero stati compromessi.

Aperson, rivendicando la responsabilità dell’hacking, ha detto al giornale di aver inviato un messaggio di testo a un dipendente di Uber affermando di essere un impiegato IT dell’azienda.

Il rapporto afferma che il lavoratore è stato convinto a consegnare una password che avrebbe consentito all’hacker di accedere ai sistemi di Uber.

Slack ha dichiarato in una dichiarazione a Reuters che la società sta indagando sull’incidente e che non ci sono prove di una vulnerabilità intrinseca nella sua piattaforma.

“Uber è un cliente importante e siamo qui per aiutarli se hanno bisogno di noi”, ha affermato nella dichiarazione Slack, che è di proprietà di Salesforce Inc.

Secondo il rapporto, ai dipendenti di Uber è stato chiesto di non utilizzare Slack. Anche altri sistemi interni erano inaccessibili.

Rapporti aggiuntivi di Shubham Kalia e Maria Bonizath a Bengaluru; A cura di Utrich V., Rashmi Aish e Sumiyadeb Chakrabarti

