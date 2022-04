Ucraina: l’attacco a Kiev è stato il “dito medio” di Putin per le Nazioni Unite

Kiev, Ucraina (AFP) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver tentato di umiliare le Nazioni Unite lanciando missili su Kiev durante una visita in città del Segretario generale delle Nazioni Unite, un attacco che ha mandato in frantumi settimane di relativa calma in la capitale.

Nel frattempo, le forze ucraine hanno combattuto per respingere i tentativi russi di avanzare nel sud e nell’est, ha riferito Zelensky. Gli sforzi sostenuti dalle Nazioni Unite hanno continuato a organizzare un passaggio sicuro per le persone intrappolate tra le macerie di Mariupol. Diversi tentativi precedenti di evacuare i civili sono falliti.

Giovedì la Russia ha bombardato obiettivi in ​​tutta l’Ucraina, colpendo un condominio a molti piani e un altro a Kiev proprio mentre la vita sembrava avvicinarsi un po’ alla normalità. La stazione radiofonica Radio Free Europe/Radio Liberty finanziata dagli Stati Uniti ha affermato che uno dei suoi giornalisti è stato ucciso.

Separatamente, un ex marine statunitense è stato ucciso Mentre combattevano a fianco delle forze ucraine, i suoi parenti hanno detto della prima morte nota di un cittadino americano che ha partecipato alla guerra. Gli Stati Uniti non hanno confermato la notizia.

In un apparente riferimento all’attacco a Kiev, il ministero della Difesa russo ha affermato di aver distrutto “edifici di produzione” presso lo stabilimento di Artem Defense.

L’attentato è avvenuto appena un’ora dopo che Zelensky ha tenuto una conferenza stampa con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha visitato parte della devastazione a Kiev e dintorni e ha condannato gli attacchi ai civili.

“Questo la dice lunga sul vero atteggiamento della Russia nei confronti delle istituzioni globali e sui tentativi della leadership russa di umiliare le Nazioni Unite e tutto ciò che l’organizzazione rappresenta”, ha detto Zelensky giovedì nel suo discorso notturno alla nazione. “Pertanto, richiede una risposta forte in cambio”.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha affermato che l’attacco è stato il modo in cui il presidente russo Vladimir Putin ha dato a Guterres il suo “dito medio”.

Gli attacchi sono stati il ​​più audace attacco russo alla capitale da quando le forze russe si sono ritirate settimane fa dopo che non erano riuscite a conquistare la città. La Russia sta ora premendo sul Donbas, la regione industriale orientale del Paese, che secondo il Cremlino è il suo obiettivo principale.

Ottenere un quadro completo della battaglia in corso a est è stato difficile perché gli attacchi aerei e i bombardamenti dell’artiglieria rendevano il movimento dei giornalisti troppo pericoloso. Sia l’Ucraina che i ribelli sostenuti da Mosca che combattono a est hanno anche strettamente limitato i rapporti dalla zona di combattimento.

Ma finora, le forze russe e separatiste sembrano aver ottenuto solo guadagni minori e il Ministero della Difesa britannico ha affermato che quei guadagni sono stati pagati a caro prezzo per le forze del Cremlino.

Uno degli obiettivi della visita di Guterres era garantire l’evacuazione delle persone dal devastato porto meridionale di Mariupol, comprese le acciaierie distrutte dove si stima che circa 2.000 artiglieri ucraini e 1.000 civili fossero rintanati nell’ultima grande roccaforte della resistenza della città. I precedenti tentativi di evacuazione sono falliti.

L’acciaieria di epoca sovietica contiene una vasta rete di bunker sotterranei in grado di resistere agli attacchi aerei. Ma la situazione è diventata più pericolosa dopo che i russi hanno sganciato “missili anti-bunker” e altre bombe.

“La gente del posto che è riuscita a lasciare Mariupol dice che è un inferno, ma quando lasciano questo castello, dicono che è peggio”, ha detto il sindaco di Mariupol, Vadim Boychenko. “Stanno implorando di essere salvati”, ha detto, aggiungendo: “Ecco, non è questione di giorni, è questione di ore”.

Si ritiene che circa 100.000 persone siano intrappolate in città con poca acqua, cibo, riscaldamento ed elettricità.

L’Ufficio per gli affari umanitari delle Nazioni Unite non ha fornito alcun dettaglio sulle modalità di evacuazione in discussione, adducendo preoccupazioni per la sicurezza delle persone coinvolte. L’Ucraina ha attribuito il fallimento dei precedenti tentativi di evacuazione ai continui bombardamenti russi.

“Speriamo che ci sia un leggero tocco umano nel nemico”, ha detto Boychenko questa volta.

Il governatore regionale ha affermato che i missili russi hanno colpito venerdì due città nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti o danni.

Il governatore della regione russa di Kursk ha affermato che un posto di frontiera è stato colpito da mortai provenienti dall’Ucraina e che le forze di frontiera russe hanno risposto al fuoco. Ha detto che non ci sono state vittime da parte russa.

Sua madre, Rebecca Cabrera, ha detto alla Galileus Web che l’ex marine statunitense Willie Joseph Kansel, 22 anni, è stato ucciso lunedì mentre lavorava per una compagnia militare che lo ha mandato in Ucraina.

“Voleva andare perché credeva in ciò per cui l’Ucraina stava combattendo, e voleva farne parte per contenerlo lì in modo da non venire qui, e forse i nostri soldati americani non lo avrebbero fatto”, ha detto .

L’attacco missilistico di giovedì nel distretto di Shevchenkivsky a nord-ovest di Kiev ha scosso la città, sparando dalle finestre degli edifici colpiti.

Radio Free Europe/Radio Liberty ha detto che il corpo della giornalista Vera Herrich, che lavora per l’emittente dal 2018 e viveva in un edificio, è stato trovato venerdì sotto le macerie.

Il presidente di Radio Free Europe Jimmy Fly ha detto che la presentatrice è stata “scioccata e indignata per la natura sciocca della sua morte nella sua casa in un paese e in una città che amava”.

Dieci persone sono rimaste ferite nell’attacco, di cui almeno una che ha perso una gamba, secondo i funzionari dell’emergenza.

Kiev è rimasta relativamente illesa nelle ultime settimane e bar e altre attività hanno iniziato a riaprire, mentre un numero crescente di persone è stato fuori a godersi il clima primaverile.

L’enorme costo umano della guerra, che ha allontanato dalle loro case più di 11 milioni di ucraini, continua ad aumentare.

A Lyman, una città del Donbass, questa settimana sono piovute proiettili sulla casa di Tatiana Matsegura. Il nipote 14enne di Matsegura, Igor, è stato dichiarato morto dopo che i soccorritori lo hanno portato in ospedale. Sua figlia era in gravi condizioni e anche suo genero è stato ucciso.

“Nonna, vivrò?” Le ho chiesto quando erano al piano di sotto, ha detto Igor, in attesa di aiuto. “Ho detto che sarebbe sopravvissuto. Ma guarda cosa è successo: l’ho tradito”.

Nel frattempo, le sanzioni internazionali imposte alla Russia a causa dell’invasione stanno mettendo sotto pressione il Paese. La Banca centrale russa ha affermato che l’economia russa dovrebbe contrarsi fino al 10% quest’anno e le prospettive sono “molto incerte”.

___

Questa storia è stata aggiornata per correggere che l’attacco di giovedì a Kiev è stato l’attacco più audace da quando Mosca si è ritirata, e non necessariamente il primo, e anche per correggere l’ortografia del cognome della donna che ha perso suo nipote a causa di Matsegora.

___

I giornalisti dell’Associated Press John Gambrel e Juras Karmanau a Leopoli, Mstislav Chernov a Kharkiv, Jesica Fisch a Slovensk e lo staff di AP in tutto il mondo hanno contribuito a questo rapporto.

___

Segui la copertura dell’AP sulla guerra in Ucraina: https://apnews.com/hub/russia-ukraine