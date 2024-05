Udienza d’appello per l’estradizione di Julian Assange: cosa potrebbe succedere?

Lunedì, durante l’udienza, la corte deciderà se tali garanzie sono soddisfacenti: che il signor Assange non affronterà la pena di morte o sarà perseguitato a causa della sua nazionalità e che potrà richiedere le stesse protezioni del Primo Emendamento di un cittadino americano. Se il signor Assange può presentare ricorso contro la sua estradizione.

Sebbene i tempi della sentenza non siano chiari, potrebbe essere emessa lunedì pomeriggio, al termine dell’udienza. Ecco i possibili risultati:

Il ricorso del signor Assange è stato respinto.

In una conferenza stampa la scorsa settimana, i membri del team legale del signor Assange e sua moglie hanno detto che potrebbe essere messo su un aereo diretto negli Stati Uniti entro 24 ore se un tribunale decidesse che non può appellarsi, ponendo potenzialmente fine alla sua battaglia durata anni.

Ma il team legale del signor Assange ha promesso di contestare la sua estradizione attraverso un appello alla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, in Francia. La Gran Bretagna è obbligata a rispettare la sentenza della Corte in quanto membro della Corte e firmataria della stessa Convenzione europea sui diritti dell’uomo. Un ricorso in tribunale probabilmente fermerà la sua estradizione fino a quando il caso non sarà discusso a Strasburgo.