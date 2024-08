Ufficialmente, il Nintendo Museum aprirà nell’ottobre 2024

Bene, abbiamo appena dato la nostra prima occhiata vera al Museo Nintendo, grazie a Shigeru Miyamoto di Nintendo, e alla fine dello streaming è stata confermata la data di apertura.

Questo nuovo museo situato a Kyoto, in Giappone, aprirà ufficialmente quest’anno 2 ottobre 2024:

“L’apertura del Museo Nintendo a Kyoto, in Giappone, è prevista per il 2 ottobre 2024!”

Il museo presenterà diverse mostre storiche, un negozio dove è possibile acquistare prodotti, una caffetteria e otto esperienze interattive supportate da uno speciale pass di gioco.

Nell’ambito di questo annuncio, Nintendo ora accetta anche iscrizioni alla lotteria per i biglietti di ottobre e novembreDove hai la possibilità di prenotare i biglietti. Sul sito ufficiale è indicato che i biglietti verranno venduti tramite “estrazione casuale” e dovranno essere acquistati prima della visita. Avrai anche bisogno di un account Nintendo per effettuare una prenotazione. La scadenza per la registrazione è 31 agosto 2024.