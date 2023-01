UGA Football Morti per incidente automobilistico: Passeggeri feriti in un incidente automobilistico che ha ucciso giocatori e dipendenti identificati dopo la celebrazione del torneo





All’indomani della vittoria del campionato nazionale da parte dell’Università della Georgia, la polizia indaga su A.J Un incidente stradale mortale con un veicolo La morte del giocatore di football Devin Willock e del dipendente Chandler Lecroy è avvenuta poche ore dopo che i Bulldogs hanno celebrato la vittoria con la folla, hanno detto le autorità domenica presto.

Poco prima delle 3 di domenica, Lecroi, 24 anni, stava guidando con Willock, 20 anni, e altri due passeggeri vicino al campus UGA di Atene quando il veicolo è uscito di strada, schiantandosi contro due pali della luce e diversi alberi, la polizia della contea di Athens-Clark ha detto il dipartimento in un comunicato stampa.

La polizia ha detto che Willock è morto sul posto e Lecroix è morto dopo essere stato portato in ospedale. LeCroy era un analista di reclutamento di calcio per UGA, secondo il suo linkin.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche due passeggeri appartenenti alla squadra di calcio. Il guardalinee offensivo della Georgia Warren McClendon, 21 anni, è stato leggermente ferito e Victoria Bowles, 26 anni, è stata gravemente ferita, secondo la polizia.

McClendon ha iniziato con il contrasto giusto per la Georgia in questa stagione e Ha dichiarato per il Draft NFL sabato scorso. Suo padre, Warren McClendon Sr., ha detto a L.L.C Athena Banner Herald Aveva bisogno di punti sulla fronte ma stava “bene”.

L’incidente è avvenuto poche ore dopo che il Sanford Stadium e le strade circostanti erano piene di fan estasiati che erano venuti a festeggiare con i Bulldogs. Secondo campionato nazionale consecutivo. Ma la mattina dopo, si sono uniti alla squadra in lutto per l’improvvisa perdita di Willock e LeCroy.

Il fan Daniel DeWitt ha partecipato alla parata della vittoria sabato e ha detto alla CNN che Willock era “ottimista e felice” mentre la squadra superava folle di fan vestiti di rosso e nero.

“È triste venire in una settimana festiva. Ieri, per il gusto di vedere questo giocatore e poi scoprire che ha perso la vita stamattina presto, l’intera nazione Bulldog è in perdita”, ha detto DeWitt.

Le immagini del luogo dell’incidente, scattate dai residenti nelle vicinanze, mostrano un palo di legno al centro e la carrozzeria dell’auto rotta su un condominio.

“Quell’auto si è ammaccata come un barattolo di latta”, ha detto alla CNN Cecily Pangburn, una residente del complesso di appartamenti. Ha descritto di aver sentito un forte botto quando si è verificato l’incidente, seguito da una perdita di potenza.

La polizia ha detto che le indagini sull’incidente stanno continuando. Gli investigatori hanno chiesto a chiunque avesse informazioni di contattare le autorità.

I membri del team UGA sono stati ricordati da prima Molti dirigenti universitari Come presenza vitale e preziosa nel programma del calcio.

“Devin era un ragazzo fantastico sotto ogni aspetto. Sorrideva sempre, era un compagno di squadra straordinario e una gioia da allenare”, ha dichiarato domenica l’allenatore di calcio Kirby Smart.

“Chandler è stato un membro prezioso della nostra squadra di calcio, con un atteggiamento straordinario e un’energia incredibile ogni singolo giorno”, ha detto l’allenatore.

Domenica il supporto per i Bulldogs è arrivato anche da tutta la comunità calcistica del college, compresi gli allenatori Brian Kelly dalla Louisiana State University e Ugo Freeze dall’Università Auburn.

ha dichiarato Josh Brooks, direttore dell’atletica di UGA dichiarazione. “Stiamo lavorando con il nostro staff medico e il team per la salute mentale e le prestazioni per garantire al nostro personale e agli studenti-atleti tutto il supporto di cui hanno bisogno durante questo momento molto difficile”.

Willock, un secondo anno in maglietta rossa di New Milford, nel New Jersey, si è unito al team come matricola nel 2020, secondo UGA. lista calcio. Ha giocato in linea offensiva in tutte e 15 le partite della squadra quest’anno.

Il giocatore ha trascorso sabato con i tifosi godendosi la gioia di vincere il torneo della scorsa settimana. Un fan in particolare ha trascorso del tempo di qualità con Willock nelle ore precedenti la sua morte.

Wheelock ha incontrato Camden Gonzales di Starstruck, 7 anni, dopo che il giovane fan ha notato Wheelock mentre lasciava il ristorante Texas Roadhouse ad Atene sabato.

Il giocatore ha dato un pugno a Camden e ha lasciato che il ragazzo provasse il massiccio circuito del campionato 2021.

“Era così umile e riconoscente perché sapevamo chi era e volevamo parlargli”, ha detto Sam Kramer, il nonno di Camden, aggiungendo che Willock sembrava “pieno di vita e semplicemente felice”.

Un ringraziamento speciale a te @dipendente Per aver dedicato del tempo a mio nipote quando non doveva. Hai fatto di tutto per farlo sentire speciale e hai reso la sua giornata!! Buona fortuna per il prossimo anno! Forza cani! pic.twitter.com/3pgfXAMBFQ – Sam Kramer 🖤❤🐶 (@samkramer76) 14 gennaio 2023

DeWitt, un fan che ha visto Willock alla parata sabato, ha detto alla CNN che ha un tatuaggio del campionato UGA 2021 e ha in programma di farsi un tatuaggio abbinato per la vittoria di questa stagione. Questa volta, ha detto, conterrà il numero di Willock, 77.