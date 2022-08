ULTIMA CHIAMATA: risparmia fino a $ 1.000 su Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 solo per i preordini di oggi

L’ultimo telefono pieghevole di Samsung sta per arrivare sul mercato. Svelato di recente Galaxy Z Fold 4 E il Galaxy Z Flip 4 Arriverà sugli scaffali dei negozi e alle porte dei clienti venerdì 26 agosto, il che significa che le offerte di preordine attualmente disponibili termineranno in quella data. Se hai voglia di mettere in tasca uno dei telefoni di punta di Samsung con uno sconto, non puoi aspettare.

Tra i migliori Offerte Galaxy Z Fold 4 E il Z Flip 4 vendite Queste sono alcune delle eccellenti offerte disponibili direttamente su Samsung, dove puoi ottenere fino a $ 1.000 di sconto sul tuo prossimo aggiornamento consegnando il tuo vecchio telefono. Offre anche un aggiornamento gratuito dello spazio di archiviazione per coloro che effettuano il preordine, credito gratuito Samsung Store e alcune allettanti offerte che includono altri nuovi prodotti Samsung come Galaxy Watch 5 E il Galaxy Buds 2 Pro. Anche corrieri e rivenditori di terze parti hanno offerte interessanti.

