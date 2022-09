Ultima guerra Russia-Ucraina: cosa sappiamo il giorno 205 dell’invasione | Ucraina

Le autorità ucraine hanno scoperto una fossa comune contenente più di 440 corpi nella città orientale di Isium. È stato recuperato dalle forze russe, ha detto il capo della polizia regionale. Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha paragonato la scoperta a ciò che è accaduto a Bucha fuori Kiev all’inizio della guerra, ha riferito Reuters. “La Russia sta lasciando la morte ovunque e deve essere ritenuta responsabile”, ha detto.

La presidente dell’Unione europea Ursula van der Leyen ha dichiarato di volere che il presidente russo Vladimir Putin affronti la Corte penale internazionale. sui crimini di guerra Ucraina. “Putin ha bisogno di sconfiggere questa guerra e affrontare le sue azioni, questo è importante per me”, ha detto giovedì all’agenzia di stampa tedesca Bildin TV.

L’Ucraina ha perso quasi il 15% della sua capacità di stoccaggio di grano a causa della guerra, minacciando il suo ruolo di importante fornitore di cibo nel mondo., si legge in una nota. Il Conflict Monitor, sostenuto dagli Stati Uniti, ha affermato che i russi hanno catturato 6,24 milioni di tonnellate di capacità di stoccaggio di cibo e distrutto altri 2,25 milioni di tonnellate di capacità in mano ucraina, ha riferito Agence France-Presse. Di conseguenza, gli agricoltori hanno esaurito lo spazio per immagazzinare e spedire i loro prodotti, il che potrebbe scoraggiare la semina per il raccolto successivo, in particolare il grano invernale, afferma il rapporto.

Papa Francesco ha detto che è moralmente legittimo fornire armi alle nazioni Ucraina Aiuta a difendersi dall’aggressione russa. “È una decisione politica, se viene presa in condizioni morali, allora è morale, moralmente accettabile … l’autodifesa non è solo illegale, ma è un’espressione d’amore per la madrepatria”, ha detto. “Chi non si difende, chi non difende qualcosa, non piace. Protettori [something] Lo adoro.” READ L'inflazione nel Regno Unito ha raggiunto il minimo da 40 anni del 9%

Vladimir Putin ha ringraziato il presidente cinese Xi Jinping per il suo approccio “equilibrato”. Ucraina La crisi e le “brutte” politiche di Washington sono esploseIn un incontro che seguì una grave battuta d’arresto per Mosca sul campo di battaglia. Putin ha detto giovedì alla sua controparte cinese: “Comprendiamo le vostre domande e le vostre preoccupazioni al riguardo e, sebbene ne abbiamo già parlato, spiegheremo in dettaglio la nostra posizione su questo tema durante l’incontro di oggi”.

La Germania fornirà all’Ucraina ulteriori veicoli corazzati e lanciarazzi, ma non i carri armati che Kiev ha a lungo cercato.Lo afferma il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht. I veicoli da combattimento della fanteria BMP-1 di fabbricazione sovietica andranno anche dalla Grecia all’Ucraina “molto rapidamente”, ha detto giovedì.

L’organo di governo di 35 nazioni dell’Onu ha approvato una risoluzione che chiede alla Russia di fermare l’occupazione della centrale nucleare di Zaporizhia. Nell’Ucraina meridionale, ha riferito Reuters. La risoluzione di giovedì è stata la seconda risoluzione approvata dal consiglio dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica sull’aggressione della Russia contro l’Ucraina.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un pacchetto di armi da 600 milioni di dollari per l’Ucraina, secondo una nota della Casa Bianca inviata giovedì al Dipartimento di Stato. Un comunicato stampa della Reuters non ha spiegato in dettaglio come sarebbe stato utilizzato il denaro, ma le fonti hanno affermato che avrebbe dovuto includere munizioni e diversi sistemi missilistici Himars.

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a 22 cittadini russi e due società russe. Tra le persone c’era Maria Alekseevna Lavova-Belova, commissaria presidenziale russa per i diritti dei bambini, che ha guidato gli sforzi della Russia per deportare migliaia di bambini ucraini in Russia e ha costretto i bambini ucraini ad essere adottati nelle famiglie russe. Tra queste organizzazioni c’era la Task Force Rusich, un gruppo paramilitare neonazista che ha combattuto a fianco dell’esercito russo in Ucraina. READ Guida definitiva per acquistare una bigodini riscaldanti nel 2022 - I migliori 40 compilati!