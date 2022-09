Ultima guerra Russia-Ucraina: cosa sappiamo il giorno 210 dell’invasione | Ucraina

Le autorità russe delegano in quattro territori occupati Ucraina – Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia – hanno annunciato martedì l’intenzione di tenere un referendum sull’adesione alla Federazione Russa dal 23 al 27 settembre. Una mossa che potrebbe drasticamente intensificare la guerra.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video diffuso mercoledì mattina presto Sulle urne: “La nostra posizione non sarà modificata da questo rumore o da qualsiasi altro annuncio”. Kiev ha detto di aver promesso di “distruggere” le minacce poste dalla Russia, dicendo che i sondaggi “cattivi” non avevano senso e che le sue forze avrebbero ripreso la regione indipendentemente da ciò che Mosca o i suoi delegati hanno dichiarato. Zelensky si rivolgerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite tramite collegamento video mercoledì.