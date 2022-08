Ultime notizie di guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Cestini per il grano per la conservazione di mais, grano, girasole e soia a Boryspil, in Ucraina, a maggio. a lui attribuito… Nicole Tong per il New York Times

BRUXELLES – Ci sono molte parti influenti nell’accordo sul grano Russia-Ucraina che i funzionari non credevano possibile fino a metà giugno, anche perché la guerra continuava e la fiducia tra le due parti era molto bassa.

Ecco cosa sapere sul problema del grano e come affrontarlo ora.

Perché il grano ucraino è rimasto bloccato all’interno del paese?

Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, ha schierato navi da guerra lungo la costa ucraina sul Mar Nero. L’Ucraina ha estratto quelle acque per scoraggiare un attacco navale russo. Ciò significa che i porti utilizzati per esportare il grano ucraino sono stati chiusi per le spedizioni commerciali. La Russia ha anche rubato scorte di grano, estratto campi di grano in modo che non potessero essere raccolti e distrutto impianti di stoccaggio del grano.

Soldati ucraini in una stazione balneare a Odessa, lungo la costa del Mar Nero, a marzo. a lui attribuito… Tyler Hicks/The New York Times

Come funzionerà il processo?

I capitani ucraini guideranno le navi piene di grano fuori dai porti di Odessa, Yuzhny e Chornomorsk.

Un centro di comando congiunto con funzionari di Ucraina, Russia, Turchia e Nazioni Unite sarà immediatamente istituito a Istanbul per monitorare tutti i movimenti delle flotte.







Nota: la freccia evidenzia il senso di marcia generale; non rappresenta percorso specificato. • Fonte: funzionari del governo europeo et al Nota: la freccia evidenzia il senso di marcia generale; non rappresenta READ La Lituania afferma che le sanzioni sulle merci dirette a Kaliningrad sono in vigore percorso specificato. • Fonte: funzionari del governo europeo et al



Le navi si dirigeranno verso le acque turche, per essere ispezionate da un team congiunto di funzionari turchi, delle Nazioni Unite, ucraini e russi, quindi consegneranno il loro carico a destinazioni in tutto il mondo e torneranno per un’altra ispezione da parte del team congiunto prima di tornare in Ucraina.

L’accordo specifica che la responsabilità primaria del nucleo d’ispezione è di controllare “il carico e il personale non autorizzato a bordo delle navi destinate o provenienti dai porti ucraini”. La principale richiesta russa era che le navi di ritorno non trasportassero armi in Ucraina.

Le parti hanno convenuto che le navi e gli impianti portuali utilizzati nelle loro operazioni sarebbero stati protetti dalle ostilità.

L’operazione dovrebbe iniziare rapidamente a spedire cinque milioni di tonnellate di grano al mese. Di questo passo, e dato che 2,5 milioni di tonnellate vengono già trasportate su strada e fiume verso i vicini amici dell’Ucraina, gli stock di quasi 20 milioni di tonnellate dovrebbero essere rimossi entro tre o quattro mesi. Ciò libererà spazio nelle strutture di stoccaggio per il nuovo raccolto già in corso in Ucraina.

Quali sono i rischi?

Non è stato negoziato un cessate il fuoco su larga scala, quindi le navi avrebbero viaggiato attraverso una zona di guerra. Attacchi vicino alle navi o nei porti che utilizzano potrebbero compromettere l’accordo. Un altro rischio è la disonestà o il disaccordo tra gli ispettori e gli ufficiali del comando congiunto.

Il ruolo delle Nazioni Unite e della Turchia è di mediare tali disaccordi sul posto e di monitorare e attuare l’accordo. L’accordo è valido per 120 giorni e le Nazioni Unite sperano che venga rinnovato.

Raccolta del grano nella regione ucraina di Kharkiv la scorsa settimana. a lui attribuito… Sergey Popock/AFP – Getty Images

Risolverà immediatamente la fame nel mondo e abbasserà i prezzi dei generi alimentari?

No, la fame nel mondo è un problema continuo a causa della scarsa distribuzione del cibo e della riduzione dei prezzi, e colpisce alcune parti del mondo anno dopo anno. Sono spesso esacerbate dai conflitti e anche influenzate dai cambiamenti climatici. La guerra in Ucraina, che produce gran parte del grano mondiale, ha aggiunto un peso enorme alle reti di distribuzione del grano, facendo salire i prezzi e alimentando la fame.

I funzionari affermano che l’accordo ha il potenziale per aumentare il flusso di grano in Somalia in poche settimane, evitare una carestia di massa e dovrebbe portare a un graduale calo dei prezzi globali del grano. Ma data la fragilità dell’accordo, è improbabile che i mercati dei cereali tornino immediatamente alla normalità.

Cosa c’è per la Russia?

La Russia è anche un importante esportatore di grano e fertilizzanti e l’accordo dovrebbe facilitare la vendita di queste merci sul mercato mondiale.

Il Cremlino ha ripetutamente affermato che le sue scorte non possono essere esportate a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea.

Le misure in realtà non riguardano tali merci, ma le compagnie di navigazione private, le compagnie assicurative, le banche e altre società sono state riluttanti ad aiutare la Russia ad esportare grano e fertilizzanti, temendo che sarebbe contrario alle sanzioni o che fare affari con la Russia potesse danneggiare la sua reputazione . .

L’Ue ha offerto rassicurazioni, rilasciando il 21 luglio un chiarimento legale sulle sanzioni che impone, affermando che molte banche e altre società coinvolte nel commercio di cereali non sono state infatti bandite.

Armate di assicurazioni simili dagli Stati Uniti, le Nazioni Unite hanno affermato di aver tenuto colloqui con il settore privato e che il commercio dalla Russia, in particolare il porto russo di Novorossijsk, dovrebbe accelerare.