Ultime notizie di Trump oggi: l’ex presidente afferma che Musk non acquisterà il “prezzo assurdo” di Twitter per sostenere Benz Kembe

Sebbene Pence non abbia condannato pubblicamente le azioni di Trump dalle elezioni del 2020, ha stabilito che Trump non può essere incluso nel futuro biglietto presidenziale. Da parte sua, Pence ha proseguito con un discorso a livello nazionale sull’impegno e le apparizioni in stile campagna elettorale, sollevando alcune speculazioni sul fatto che avrebbe potuto dimettersi dalla carica di presidente se Trump non si fosse candidato o non si fosse candidato.