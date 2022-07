Ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina: aggiornamenti in tempo reale

Tuttavia, ha riconosciuto che le forze ucraine potrebbero ritirarsi da parti della città durante gli attacchi russi “molto intensi”. “Per gli ucraini, il valore della vita umana è fondamentale, quindi a volte possiamo ritirarci da alcune aree in modo da poterle riconquistare in futuro”, ha detto Zach all’emittente.

Tuttavia, ha detto che non sarebbe “game over” per la regione del Donbass se la Russia avesse preso tutta Luhansk, ha riferito la BBC. Altre grandi città, in particolare nella regione di Donetsk, rimangono sotto il controllo ucraino nonostante i pesanti attacchi missilistici e il fuoco dell’artiglieria, ha detto, aggiungendo: “La battaglia per il Donbass non è ancora finita”.