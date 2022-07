Ultime notizie sull’ondata di caldo nel Regno Unito e in Europa: aggiornamenti in tempo reale

PARIGI – Da tempo luogo preferito per i picnic e per prendere il sole, i prati che circondano la Torre Eiffel sono recentemente diventati teatro di violente proteste. Prima venne l’A Campagna sui social. Poi un Rallyy da decine di residenti locali. In poco tempo, ci fu un manifestante Sgattaiolare giù In un vicino albero di Vimana per uno sciopero della fame.

La fonte della loro rabbia? Il piano è di abbattere più di 20 alberi di oltre 100 anni intorno alla torre come parte di uno sforzo per ridurre l’enorme giardino e la congestione turistica.

È l’ultima di una serie di polemiche sugli sforzi del municipio di Parigi per rendere più verde la città, che sembra più urgente poiché la capitale francese sopporta il caldo soffocante. e il resto d’Europa.

Autorità locali Ridisegnare il paesaggio urbano della capitale per renderlo più rispettoso del climaMa un numero crescente di residenti afferma che la diffusa deforestazione intorno alla capitale sta paradossalmente minando le aspirazioni ambientali della città.

Gli alberi sono considerati le migliori difese contro le radiazioni che contribuiscono ad aumentare le ondate di calore ovunque a causa del riscaldamento globale. Forniscono il necessario raffreddamento in città dense come Parigi, dove le temperature erano intorno agli anni ’90 lunedì pomeriggio e si prevede che aumenteranno.

“Senza alberi, la città è una fornace insopportabile”, ha affermato Tanguy Le Dantec, urbanista e co-fondatore di Aux Arpres Citoens, un gruppo che combatte la deforestazione a Parigi.

Negli ultimi mesi sono scoppiate piccole proteste in tutta Parigi, con residenti e attivisti che a volte si sono radunati intorno agli alberi condannati da vasti progetti di sviluppo urbano che hanno trasformato la capitale in un gigantesco cantiere.

Ad aprile loro girato 76 platani sono stati abbattuti, la maggior parte dei quali vecchi di decenni, a Port de Montreuil, un sobborgo settentrionale di Parigi. Il municipio vuole trasformare il sito in una grande piazza, come parte del piano del sindaco, Anna Hidalgocreare “Una cintura verde” in giro per la capitale.

“Signora Hidalgo, per favore, fermi la carneficina”, ha detto Thomas Brail, fondatore del Comitato nazionale per il controllo degli alberi, mentre le macchine abbattevano gli alberi dietro di lui. video Ha sparato ad aprile. Sig. Il Braille ha poi fatto uno sciopero della fame di 11 giorni al platano vicino alla Torre Eiffel.

Il sindaco Anne Hidalgo nei suoi uffici al municipio. Gli sforzi per rendere più verde Parigi sembrano più urgenti poiché la capitale francese sopporta il caldo soffocante quest'estate.

Yves Contassot, ex vicesindaco di Parigi responsabile per l’ambiente e membro del Partito dei Verdi, ha affermato che l’abbattimento degli alberi “è diventato una questione molto importante che provoca un piccolo scandalo in un momento in cui si parla di una guerra globale”. Il riscaldamento nelle grandi città”.

All’inizio, il piano per riqualificare l’area congestionata dal traffico intorno alla Torre Eiffel sembrava rispettoso dell’ambiente per i residenti di Parigi. La maggior parte dei veicoli sarà vietata e verrà creata una rete di percorsi pedonali, piste ciclabili e parchi.

“Un nuovo polmone verde”, si vanta il municipio Sito web.

Ma i residenti hanno scoperto a maggio che il piano minacciava di abbattere 22 alberi ben consolidati e di minacciare gli apparati radicali di molti altri, incluso un platano di 200 anni piantato molto prima della costruzione della Torre Eiffel alla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento.

“Il povero albero è stato piantato nel 1814 e una mattina alcuni ragazzi volevano fare spazio per riporre i bagagli ed è stato spazzato via”, ha detto il sig. ha detto Braille, prendendo in giro i piani per aggiornare le strutture. Per il pubblico.

Thomas Braille, a destra, su un albero vicino alla Torre Eiffel, protesta contro un piano di ristrutturazione che vedrebbe l'abbattimento di diversi alberi secolari.

Una serie di lotte, così come a Petizione in linea Ha raccolto più di 140.000 firme, costringendo infine il Consiglio comunale il 2 maggio a modificare i suoi piani e impegnarsi a non abbattere un solo albero come parte del piano di inverdimento.

Emmanuel Grégoire, vice sindaco di Parigi responsabile per l’urbanistica e l’architettura, ha affermato in un’intervista che la città sentiva di “perdere una battaglia simbolica sulle ambizioni verdi del progetto”.

Nel 2007, Parigi ha adottato un piano climatico che ha contribuito a ridurre l’impronta di carbonio della città del 20% dal 2004 al 2018 e quasi a raddoppiare il consumo di energia rinnovabile. Ultimo rapporto dalle autorità regionali. Il nuovo obiettivo di Parigi è diventare una città a emissioni zero, alimentata esclusivamente da energie rinnovabili entro il 2050.

Sig. Le Dantec ha riconosciuto che la pianificazione urbana ha “indubbiamente compiuto progressi nella riduzione dell’inquinamento”. Nonostante la sua concorrenza, la signora Hidalgo ha notato il suo successo. Piani per limitare l’uso dell’auto Nella capitale.

Ma ha detto che i piani urbani di Parigi hanno ignorato un’altra realtà del cambiamento climatico: l’aumento delle temperature, contro le quali gli alberi sono considerati alcune delle migliori difese.

Il National Weather Service stima che le temperature sulle isole di calore di Parigi a volte siano state di 40-50 gradi Fahrenheit più calde rispetto alle aree circostanti durante le recenti ondate di caldo.

Gli alberi rinfrescano le città fornendo ombra e mitigando gli effetti delle cosiddette “isole di calore urbane”.

sono diffusi a Parigi assorbendo le radiazioni. Météo France, il servizio meteorologico nazionale, ha valutato Quella Durante le recenti ondate di caldo, le temperature su quelle isole di calore sono a volte da 40 a 50 gradi Fahrenheit più calde rispetto alle aree circostanti.

A metà giugno, quando la Francia soffocava a causa delle temperature estreme, il sig. Le Dantec girava per Parigi con un termometro. A Place de la République, lui Registrato Le temperature possono raggiungere fino a 140 gradi Fahrenheit su superfici in cemento, rispetto agli 82 gradi sotto un platano di 100 anni.

“Gli alberi sono la nostra migliore difesa contro le ondate di caldo”, ha affermato Dominique Dupre-Henry, ex architetto del Ministero dell’Ambiente e co-fondatore di Aux Arpres Citoens.

Ma ha intervistato 30 grandi città Istituto di Tecnologia del MassachussettsParigi ha il 9% di alberi in meno, rispetto al 12,7% a Londra e al 28,8% a Oslo.

“È l’esatto opposto del cambiamento climatico”, ha detto la signora Dupre-Henry.

Parigi prevede di piantare 170.000 nuovi alberi entro il 2026, Mr. ha detto Gregorio. Se prendi la zona di Porte de Montreuil, a nord di Parigi, verranno piantati più alberi che abbattuti, ha detto.

Delle 30 città più grandi intervistate dal Massachusetts Institute of Technology, Parigi ha il minor numero di alberi, con il 9% rispetto al 12,7% di Londra.

“Questo è un progetto con standard ambientali molto elevati”, ha affermato il sig. disse Gregoire, insistendo ora per trasformare una grande rotonda d’asfalto in una piazza verde. “L’effetto è positivo nella lotta contro le isole di calore urbane”.

I funzionari ambientali regionali sono meno ottimisti. i loro Valutazione Hanno notato che il progetto, i lavori di costruzione e le nuove infrastrutture “al contrario, aggiungeranno più calore”.

Sig. Le Dantec ha aggiunto che, a breve termine, i giovani alberi sono meno efficaci nel mitigare il riscaldamento globale rispetto agli alberi più vecchi perché il loro fogliame è più piccolo e non può assorbire la stessa quantità di radiazioni. “Un albero di 100 anni vale 125 alberi appena piantati” per assorbire l’anidride carbonica e raffreddare l’ambiente circostante, ha detto.

A Porte de Montreuil, i residenti hanno avuto sentimenti contrastanti riguardo al progetto. Low Richard LeBon, un designer di 57 anni, ha elogiato le “iniziative verdi”, che secondo lui avrebbero aiutato a migliorare la qualità della vita in questo sobborgo a lungo distrutto.

Ma “i prati non valgono gli alberi”, ha aggiunto, in piedi all’ombra dei platani che dovrebbero essere abbattuti come parte della riqualificazione di un mercato delle pulci nella zona. “Gli alberi dovrebbero essere integrati in questi sforzi, piuttosto che essere la variabile di aggiustamento”.