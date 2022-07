Ultimi aggiornamenti sulla guerra Russia-Ucraina – The Washington Post

La guerra in Ucraina: cosa devi sapere

Ultimo: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Condannato Attacco missilistico al porto di Odessa Questo è successo entro un giorno dalla firma Un accordo con la Russia per esportare forniture di grano limitate. L’esercito ucraino ha detto che quattro missili russi Kalibr sono stati lanciati nel porto.

Battagliero: Gli analisti hanno identificato l’ultima pausa operativa della Russia come un tentativo di raggruppare le truppe in vista di una ridotta nel sud e nell’est dell’Ucraina nelle ultime settimane. La Russia sembra riprendere la sua offensiva di terraSabato il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha detto alle truppe di intensificare gli attacchi in “tutti i settori operativi” dell’Ucraina.

Armi: L’Ucraina usa armi simili Missili anticarro Javelin E Droni Switchblade “kamikaze”., fornito dagli Stati Uniti e da altri alleati. usato dalla Russia schieramento di armi Contro l’Ucraina, alcuni di loro hanno attirato l’attenzione e la preoccupazione degli analisti.

Fotografie: I fotografi di posta sono stati sul campo dall’inizio della guerra – Ecco alcune delle loro opere più potenti.

Come puoi aiutare: Ecco come le persone negli Stati Uniti possono farlo Aiutaci a sostenere il popolo ucraino così come Ciò che le persone in tutto il mondo hanno donato.

Leggi la nostra copertura completa La crisi Russia-Ucraina.