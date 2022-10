Un altro quarterback dei Dolphin esce con un trauma cranico

Sostituendo Bridgewater, Thompson lanciò per 166 yard e lo intercettò, e ha avuto problemi a spingere la palla verso il basso. Invece, i Dolphins hanno fatto affidamento su un’accelerazione di 113 yard su 18 carrozze di Raheem Mostert e hanno invertito, lanciato o consegnato ai ricevitori.

Thompson ha detto che il gioco è stata una buona prima esperienza di gioco dal vivo, ma non gli sono piaciute le circostanze.

“Vedere Tua andare come ha fatto e vedere Teddy andare come ha fatto lui, non è qualcosa che augureresti mai a nessuno”, ha detto Thompson. “Odi vederlo perché fa male. Ci tengo a questi ragazzi e voglio vederli fare un buon lavoro. “

Il quarterback di Gates Zach Wilson lanciò per 210 yard in 14 passaggi su 21 e non segnò punti mentre correva indietro Bryce Hall e Carter insieme per 118 yard e tre touchdown.

La commozione cerebrale di Tagovailoa ha represso l’entusiasmo intorno alla squadra dopo gli acquisti inaspettati fuori stagione e un inizio 3-0 per la squadra. Assistito da Hill e dal placcaggio sinistro Terron Armstead, i giocatori regolari del Pro Bowl aggiunti dai Dolphins a marzo, e dal secondo ricevitore Jaylen Waddle, Tagovailoa si è classificato secondo nella NFL per yard di passaggio (925) e pareggiato al terzo posto nei touchdown (otto) fino alla settimana 3 La squadra ora ha perso due partite consecutive.

Il trauma cranico di Bridgewater aggiunge nuovo controllo a un’organizzazione coinvolta in scandali. Brian Flores, che è stato licenziato come allenatore a gennaio, ha affermato in una causa contro la NFL di essere stato discriminato razzialmente mentre cercava un nuovo lavoro di capo allenatore e che il proprietario dei Dolphins Stephen M. Ross gli ha fatto pressioni affinché perdesse intenzionalmente le partite per mettere una squadra in campo. per un On selezionando una bozza più alta. La NFL ad agosto ha concluso un’indagine e ha affermato di non aver trovato prove di “carri armati”.

Ma la NFL ha multato Ross $ 1,5 milioni e Miami deve perdere due future bozze per aver violato la manomissione della lega dopo aver tentato di attirare i quarterback Tom Brady e Sean Payton, ex allenatore dei New Orleans Saints, ai Dolphins mentre erano sotto contratto. con altre squadre.