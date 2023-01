Un asteroide delle dimensioni di un camion si avvicinerà alla Terra il 26 gennaio

La BU 2023 passerà sopra la punta meridionale del Sud America il 26 gennaio . Una precisazione : NASA/JPL-Caltech

Un asteroide è in viaggio verso la Terra, ma non preoccuparti…fine Non qui. L’asteroide, soprannominato 2023 BU, ha all’incirca le dimensioni di una scatola Non è previsto che il camion colpisca il nostro pianeta durante il sorvolo di giovedì . Tuttavia, lo sarà Uno degli avvicinamenti più ravvicinati mai registrati da un NEO noto, Secondo uno scienziato della NASA.

Lo ha dichiarato il Jet Propulsion Laboratory della Nasa in una nota Pubblicazione Mercoledì tha BU 2023 ha un diametro compreso tra 3,5 e 8,5 metri (da 11,5 a 28 piedi), abbastanza piccolo da bruciare principalmente nella nostra atmosfera se ci colpisce. . Ma la NASA non si aspetta che il pianeta entri in collisione con il 2023 BU. Invece, l’asteroide passerà 2.200 miglia (3.600 chilometri) sopra la punta meridionale del Sud America giovedì 26 gennaio Sono le 16:32 PST. La NASA è stata in grado di calcolare la posizione e la traiettoria dell’asteroide utilizzando Esploratore di asteroidi vicino alla Terraun sistema di valutazione del rischio.

“Scout 2023 BU è stato rapidamente escluso come collisore, ma nonostante pochissime osservazioni, è stato in grado di prevedere che l’asteroide si sarebbe avvicinato insolitamente alla Terra”, ha affermato David Farnocchia. Ingegnere di navigazione presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA che ha sviluppato lo Scout. “In effetti, questo è uno degli approcci più ravvicinati mai registrati da un noto NEO.”

2023 BU si sta avvicinando a noi e poi alcuni satelliti in orbita attorno al nostro pianeta, e la gravità terrestre cambia il percorso dell’asteroide attorno al sole da circolare a più allungato. era l’asteroide È stato scoperto da Gennadiy Borisov all’Osservatorio MARGO di Nauchnyi, in Crimea, il 21 gennaio. Da allora, anche gli osservatori di tutto il pianeta hanno rilevato 2023 BU, portando a potenti modelli dell’asteroide. s percorso e potenziali rischi.

Gli astronomi hanno rivelato l’anno 2023 e il suo studio immediato Offerte Come è diventato un potente flusso di lavoro per il rilevamento di asteroidi umani . Anche la nostra capacità di difendere finalmente il nostro pianeta sta progredendo Test DART riuscito compito a distrazione asteroide l’ultimo Ottobre.