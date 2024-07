Un astrofotografo cattura scatti straordinari della Stazione Spaziale Internazionale mentre vola davanti al sole

Miguel Claro È un fotografo professionista, autore e conferenziere scientifico con sede a Lisbona, in Portogallo, che cattura immagini straordinarie del cielo notturno. europeo Ambasciatore della fotografia per l’Osservatorio del Sud E un membro di Il mondo di notte Il fotografo astronomico ufficiale di Riserva di Alcueva del cielo scuroÈ specializzato in “vedute celesti” astronomiche che collegano la Terra e il cielo notturno.

Questa immagine mostra la sagoma della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) mentre passa davanti al disco solare ad una distanza di 274 miglia (441,5 km) da noi e ad una velocità di circa 4,5 miglia al secondo (7,31 km/s). .

Questa immagine è stata scattata da Figueira da Foz, sulla costa settentrionale del Portogallo, il 2 giugno 2024, alle 13:18 ora locale (12:18 GMT), ed è durata solo 0,54 secondi. Il video mostra una sequenza di 200 immagini scattate nel corso di circa due secondi.

Il transito del Sole sulla Stazione Spaziale Internazionale era difficile da osservare anche con uno speciale telescopio dotato di filtri all’idrogeno. È stato solo con la veloce videocamera di Player One Astronomy che ho potuto catturare questo raro momento accaduto in un batter d’occhio. Apollo-M Maxcon l’otturatore della fotocamera impostato su un frame rate ad alta velocità fino a 109 immagini al secondo.

Le immagini sono state elaborate singolarmente senza impilarle e mi è piaciuta la qualità ottenuta utilizzando solo i singoli fotogrammi. La Stazione Spaziale Internazionale appare bianca nella prima sequenza, a causa della tecnica di inversione utilizzata per elaborare con maggiore profondità le immagini della cromosfera solare. La seconda sequenza mostra la Stazione Spaziale Internazionale in nero senza che questo riflesso sia visibile.

Una splendida foto scattata da Miguel Claro dell’ombra della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) mentre passa davanti al disco del Sole (Credito immagine: Miguel Claro)

È interessante notare che nell’immagine si possono riconoscere le strutture distintive della Stazione Spaziale Internazionale, inclusi pannelli e moduli solari. L’immagine mostra anche in grande dettaglio getti di gas sull’atmosfera esterna del Sole, grandi filamenti di gas e un’ampia zona attiva (o macchia solare), nonché alcune sporgenze solari attorno ai lembi del Sole. Il nostro Sole ha un diametro di 865.000 miglia (1,4 milioni di km) ed è composto per il 73% da idrogeno, per il 25% da elio e per il 2% da elementi più pesanti.

La Stazione Spaziale Internazionale completa la sua orbita attorno alla Terra ogni 90-93 minuti. Il laboratorio orbitante, che ospita un equipaggio internazionale di astronauti, è largo circa 358 piedi (109 metri). Sebbene la Stazione Spaziale Internazionale sia abbastanza grande nel cielo con un diametro angolare di 62,58 pollici, appare molto piccola se paragonata all’enorme dimensione del disco solare, che ha una dimensione angolare di 31,6 piedi. Ciò fa apparire il Sole circa 30,3 volte più grande della Stazione Spaziale Internazionale nel momento in cui è stata scattata questa immagine.

Aggiornamento dell’editore 7/1: il tempo di transito totale è stato di 0,54 secondi, non 54 secondi. Questo articolo è stato aggiornato per riflettere questo.