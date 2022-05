Un Boeing Starliner attracca per la prima volta alla Stazione Spaziale Internazionale

La capsula Starliner di Boeing è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale venerdì sera (20 maggio), segnando una pietra miliare per la missione del gigante spaziale di trasportare gli astronauti della NASA da e verso l’orbita.

Vai Starliner a bordo di un razzo Atlas 5 della United Launch Alliance giovedì sera (19 maggio), mentre si imbarcava in una cruciale missione senza pilota alla stazione chiamata Prova di volo orbitale 2 (OFT-2). Dopo circa 22 ore, starliner Ha iniziato a concentrarsi sulla Stazione Spaziale Internazionale, eseguendo una serie di sorvoli, avvicinamenti e ritiri progettati per mostrare i suoi pezzi d’appuntamento.

Questa danza tropicale è culminata oggi alle 20:28 EDT (0028 GMT del 21 maggio) quando lo Starliner ha finalmente raggiunto la stazione, attraccando al porto rivolto in avanti del suo Harmony Node. Il Boeing Il veicolo spaziale e la stazione stavano navigando a circa 270 miglia sopra l’Oceano Indiano meridionale mentre si incontravano in orbita.

“Lo Starliner ha un bell’aspetto sulla parte anteriore della stazione spaziale”, ha inviato via radio l’astronauta della NASA Robert Haines a Mission Control dalla stazione dopo l’attracco.

L’attracco è avvenuto con più di un’ora di ritardo rispetto al previsto.

La NASA e la Boeing inizialmente intendevano attraccare lo Starliner alla stazione alle 19:10 EDT (2310 GMT), ma inizialmente ritardarono per attendere condizioni di illuminazione e comunicazioni migliori, quindi ritardarono di nuovo per ripristinare il sistema di aggancio della capsula spaziale della NASA, o NDS, quando rilevano una piccola anomalia. Questo ripristino ha funzionato e lo Starliner si è collegato perfettamente alla sua porta di aggancio.

Tuttavia, è stato un momento storico per Boeing quello Ha firmato un contratto multimiliardario con la NASA nel 2014 Per trasportare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale utilizzando Starliner. L’attracco di oggi ha mostrato che la capsula potrebbe davvero farsi strada nel laboratorio orbitante, cosa che non era riuscita a fare una volta prima.

L’OFT originale, lanciato a dicembre 2019, è terminato prematuramente dopo che Starliner è stato esposto Una serie di problemi software Sono bloccati in un’orbita troppo bassa per consentire l’appuntamento con la Stazione Spaziale Internazionale. Inizialmente l’OFT-2 doveva decollare la scorsa estate, ma i controlli pre-operativi hanno rivelato che 13 delle 24 valvole sono ossidate nel sistema di propulsione dello Starliner. Eravamo bloccati. Ci sono voluti circa otto mesi per identificare e trattare la causa del problema.

Anche OFT-2 non è andato molto bene finora. Uno dei propulsori di Starliner si è guastato durante il suo ingresso orbitale critico, bruciando 31 minuti dopo il decollo, hanno affermato giovedì sera i funzionari della NASA e della Boeing durante una conferenza stampa post-lancio.

Il backup è stato eseguito per questa unità per compensare ma non è riuscito prima di completare la masterizzazione. Poi un triplo booster di riserva è decollato e lo Starliner è stato in grado di raggiungere l’orbita corretta per l’appuntamento della Stazione Spaziale Internazionale. Funzionari della NASA hanno affermato che il motore di backup-backup andava bene anche durante l’ustione post-motore di Starliner giovedì notte.

“Il sistema è stato progettato per essere ridondante e funzionava come avrebbe dovuto. Ora il team sta lavorando per capire perché si verificano queste anomalie”, ha affermato Mark Naby, vicepresidente e direttore del programma presso Programma Boeing Commercial CrewHa detto durante la conferenza stampa.

In una dichiarazione inviata questo pomeriggio via e-mail, i rappresentanti della Boeing hanno affermato che i membri del team della missione hanno ora stabilito che i due guasti missilistici sono stati causati dalla bassa pressione della camera. La dichiarazione afferma che il sistema di propulsione “funziona normalmente durante tutte le dimostrazioni del sistema di propulsione e, con il superlavoro, non rappresenta un rischio per il resto delle prove di volo”.

La dichiarazione aggiungeva che Starliner ha vinto una serie di esperimenti prima di iniziare ad avvicinarsi alla Stazione Spaziale Internazionale, tra cui l’interruzione delle manovre e il test del suo sistema di visione, il Photoelectric Sensor Assembly (VESTA), che ha usato per bloccare il laboratorio orbitale.

“I team di controllo del volo continuano a saperne di più sul veicolo e su come opera nello spazio e continuano a fare bene mentre si dirige verso la stazione”, hanno affermato i rappresentanti di Boeing nella dichiarazione. “I sistemi di guida, navigazione e controllo (GN&C) funzionano nominalmente. I programmi di volo sono implementati come previsto. La produzione di energia è positiva”.

La dichiarazione ha aggiunto che il team ha identificato alcuni comportamenti inaspettati nel “circuito di raffreddamento termico”, ma Starliner è stato in grado di mantenere una temperatura costante.

La navicella spaziale Starliner OFT-2 di Boeing si trova entro 10 metri dalla Stazione Spaziale Internazionale durante il suo primo attracco in assoluto il 20 maggio 2022. (Credito immagine: NASA TV)

Lo Starliner è ora al sicuro sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove rimarrà per quattro o cinque giorni prima di partire per un atterraggio negli Stati Uniti occidentali. Se la capsula riesce a raggiungere i suoi traguardi rimanenti, potrebbe essere autorizzata a portare gli astronauti della NASA alla stazione, possibilmente prima della fine dell’anno.

“Oggi rappresenta una grande pietra miliare, fornendo un ulteriore accesso commerciale all’orbita terrestre bassa, supportando la Stazione Spaziale Internazionale e consentendo l’obiettivo della NASA di riportare gli esseri umani sulla Luna e, infine, di Marte“, ha detto l’astronauta della NASA Haynes a Mission Control dalla stazione mentre si congratulava con il team Boeing. I grandi successi nel volo spaziale umano sono stati a lungo ricordati nella storia. Oggi non sarà diverso.

E a proposito di pietre miliari OFT-2, il prossimo grande palcoscenico da tenere d’occhio sono i portelli aperti tra Starliner e la Stazione Spaziale Internazionale, dopodiché gli astronauti che attualmente vivono nel laboratorio orbitante possono galleggiare a bordo del nuovo arrivato. Dovrebbe accadere intorno alle 11:45 ET (1545 GMT) di sabato (21 maggio). Puoi guardarlo in diretta su Space.com, per gentile concessione della NASA; La copertura inizierà alle 11:30 ET (1530 GMT).

Boeing non è l’unica azienda a detenere un contratto di equipaggio commerciale per la NASA; L’agenzia ha firmato un accordo simile con SpaceX Nel 2014 Elon Musk ha già operato il servizio di taxi degli astronauti, lanciando finora quattro missioni operative con equipaggio alla Stazione Spaziale Internazionale per la NASA.