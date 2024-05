Un bolide verde brillante illumina i cieli di Portogallo e Spagna (foto)

Internet è pieno di filmati di una meteora che sfreccia nel cielo notturno sopra il Portogallo e la Spagna, illuminando il cielo in una palla di fuoco blu-verde.

Il meteorite è stato confermato da Agenzia spaziale europea (ESA), che ha catturato la palla di fuoco con le sue telecamere a Cáceres, in Spagna, alle 18:46 EDT (22:46 UTC) di sabato (18 maggio). L’Agenzia spaziale europea ha confermato che la palla di fuoco era un pezzo di una cometa che ha sorvolato la Spagna e il Portogallo, viaggiando a circa 100.000 miglia all’ora, ovvero circa 65 volte più veloce della velocità massima di un aereo da caccia Lockheed Martin F-16. L’Agenzia spaziale europea ha aggiunto che il meteorite probabilmente è bruciato sopra l’Oceano Atlantico ad un’altitudine di circa 38 miglia (60 chilometri) sopra la Terra.

Migliaia di utenti dei social media si sono rivolti a X, Facebook e Reddit per discutere della brillante palla di fuoco e condividere foto e video straordinari.

Imparentato: I meteoriti dell’asteroide 2024 Bx1, che ha appena colpito la Terra, potrebbero essere rocce spaziali molto rare

Lo scrive l’Agenzia spaziale europea sul suo sito Alimentazione X “La Fireball Camera dell’ESA a Cáceres, in Spagna, ha individuato questo straordinario meteorite la scorsa notte! Il nostro Ufficio di Difesa Planetaria sta attualmente analizzando le dimensioni e la traiettoria dell’oggetto per valutare la possibilità che qualsiasi materiale raggiunga la superficie.”

☄️😍 La Fireball Camera dell’ESA a Cáceres, in Spagna, ha individuato questo straordinario meteorite ieri sera! Il nostro Ufficio di Difesa Planetaria sta attualmente analizzando le dimensioni e la traiettoria dell’oggetto per valutare la probabilità che qualsiasi materiale raggiunga la superficie. Fonte immagine: ESA/PDO/AMS82 – AllSky7 pic.twitter.com/gSU4unncQW19 maggio 2024

Utente Condividendo splendide riprese della meteora sulla sua pagina personale, ha scritto: “Questo è pazzesco. I primi rapporti affermano che il lampo blu può essere visto sfrecciare attraverso il cielo notturno per centinaia di chilometri. Al momento, non è stato confermato se sia colpire il cielo oppure no.” La superficie della Terra, ma alcuni rapporti dicono che potrebbe essere caduto vicino alla città di Castro Dire, e altri rapporti dicono che era più vicino a Pinheiro.

APPENA ENTRATO: un meteorite è stato avvistato nei cieli di Spagna e Portogallo. Questa è una follia. I primi rapporti affermano che un lampo blu potrebbe essere visto sfrecciare nel cielo notturno per centinaia di chilometri. Al momento non è stato confermato se abbia toccato il cielo oppure no. La superficie terrestre ma alcuni… pic.twitter.com/PNMs2CDkW919 maggio 2024

Anche l’organizzazione di notizie e media Nova Portugal ha condiviso filmati della palla di fuoco ripresi da varie località.

“Una meteora ha illuminato ieri sera il cielo portoghese di un azzurro brillante, sorprendendo i residenti che erano fuori al momento del suo passaggio. Migliaia di portoghesi hanno condiviso le loro reazioni all’evento sui social network.”

Ultime notizie dallo spazio e gli ultimi aggiornamenti su lanci di razzi, eventi di osservazione del cielo e altro ancora!

#Evento: Una meteora illumina il cielo del Portogallo 🇵🇹 di un blu splendente qui per sorprendere i residenti che li trovano fuori nel momento in cui passano. Milioni di portoghesi hanno condiviso le loro reazioni all’evento sui social network. pic.twitter.com/OE4HUCUr3F19 maggio 2024

Le “stelle cadenti” come queste sono pezzi di materiale che si staccano da oggetti più grandi come asteroidi, comete, la Luna o anche altri pianeti ed entrano nell’atmosfera terrestre ad alta velocità. L’attrito subito da questi frammenti chiamati meteoroidi (il nome che viene loro dato quando sono nello spazio) li fa brillare intensamente, diventando meteore per pochi secondi mentre sfrecciano attraverso l’atmosfera, creando una scia luminosa.

Circa il 90%-95% della materia interstellare che raggiunge la Terra in questo modo non dura abbastanza a lungo per raggiungere la Terra. Se un meteorite raggiunge la Terra, di solito è sotto forma di polvere o particelle molto piccole e viene chiamato meteorite.

Illustrazione che mostra i diversi colori delle palle di fuoco e le sostanze chimiche che indicano (Fonte immagine: Robert Lea (creato con Canva))

Proprio come vengono utilizzati diversi elementi chimici per produrre fuochi d’artificio di diversi colori, il colore di questa palla di fuoco ne indica la composizione chimica.

Il lampo blu/verde brillante della palla di fuoco indica la combustione del magnesio. Un tipo di meteorite noto per contenere magnesio è il plasite, che contiene grandi cristalli verde oliva che sono una forma di silicato di ferro-magnesio chiamato olivina.

Sebbene le origini della palalacite siano alquanto misteriose, gli scienziati ritengono che potrebbe formarsi quando gli asteroidi si sciolgono, con materiale più denso che sprofonda nei loro nuclei. Le pallasiti possono provenire dal confine tra il nucleo minerale di un asteroide e il suo mantello ricco di silicati e olivina.

Se così fosse, i pallasiti potrebbero insegnare molto agli scienziati su come i pianeti rocciosi come la Terra si siano formati nel sistema solare circa 4,5 miliardi di anni fa.

Naturalmente, non è ancora confermato che questo meteorite sia un pallasite, e gli scienziati non sanno se qualcuno di esso sia effettivamente arrivato sulla Terra, anche se l’Agenzia spaziale europea afferma che questa possibilità è, nella migliore delle ipotesi, scarsa.

Non c’è dubbio che l’esplosione di questa palla di fuoco sopra il Portogallo e la Spagna terrà occupati i cacciatori di meteoriti, almeno nei prossimi giorni, alla ricerca di frammenti che potrebbero raggiungere la Terra solida.