Un buco nero supermassiccio divora una stella, facendo esplodere i suoi resti sulla Terra

Un buco nero supermassiccio ha inghiottito una stella, facendola a pezzi ed espellendo un raggio di luce unico dal suo centro.

in Rapporto di ricerca scientifica Pubblicato mercoledì, gli astronomi hanno affermato che un buco nero precedentemente sconosciuto è diventato noto agli osservatori quando una stella è passata molto vicino e l’ha divorato.

Gli astronomi hanno quindi osservato un flusso a valle di “bagliori residui” dal cataclisma, che gli esperti chiamano un evento di disturbo delle maree (TDE), diretto verso verso terra.

“L’evento è iniziato quando una stella minacciosa si è avvicinata a un buco nero supermassiccio (SMBH) su una traiettoria quasi parabolica ed è stata fatta a pezzi in un flusso di detriti gassosi”, si legge nel documento, pubblicato il 30 novembre. Circa la metà della massa è rimasta legata al buco nero, ha subito un’induzione relativistica generale quando il gas è ricaduto verso il centro, e poi ha prodotto forti shock nel punto di autoattraversamento».

Gli scienziati hanno affermato che il raggio in streaming – AT2022cmc, o “curva infrarossa/ottica/ultravioletta” – era inizialmente rosso prima di svanire nell’arco di quattro giorni e diventare blu.

Gli astronomi hanno aggiunto: “Osservazioni ottiche e ultraviolette hanno rivelato un” bagliore “rosso che svanisce rapidamente che è rapidamente passato a un lento” plateau “blu, consentendo lo studio di due componenti risultanti dall’interruzione della marea: il getto relativistico e la componente termica della stella vincolata detriti che si accumulano sul buco nero.” .

Il residuo esplosivo era così brillante che gli astronomi hanno rilevato il TDE galassia nana A un milione di anni luce di distanza.

“Le osservazioni di un isotopo luminoso ad altre lunghezze d’onda, inclusi raggi X, piccoli millimetri e radio, supportano l’interpretazione di AT2022cmc come un TDE che scorre contenente un sincrotrone”, ha aggiunto il documento.

Il TDE è stato scoperto nel febbraio 2022, prima che Science News ricevesse il documento al riguardo nell’aprile 2022, e il documento è stato finalmente accettato nell’ottobre 2022.

I TDE sono stati osservati in precedenza, come AT 2020neh nel giugno 2020.

Questa scoperta iniziale aprirà la strada agli astronomi per trovare nuovi TDE e galassie nane, ha affermato Ryan J. Foley, coautore e astronomo dell’Università della California, Santa Cruz.

“Questa scoperta ha generato un diffuso entusiasmo perché possiamo utilizzare gli eventi di disturbo delle maree non solo per trovare più mesomassa buchi neri nelle galassie nane quiescenti ma anche per misurare le loro masse”.

La scoperta copre anni di ricerca quando la galassia lontana è stata osservata per la prima volta nel giugno 2020 ed è stata confermata dai dati dello Small Supernova Experiment. Osservato nuovamente dal 1 luglio 2020 al 17 luglio 2020; Quindi dal 5 agosto 2020 al 6 settembre 2020.

“Nel corso di 24 mesi di operazioni YSE, abbiamo osservato un solo evento simile a AT 2020neh, osservando i campi per circa 6 mesi ciascuno. Ciò equivale a un evento all’anno all’interno del volume di osservazione YSE”, afferma il documento.

Queste scoperte uniche potrebbero portare a ulteriori scoperte in galassie lontane che altrimenti non sarebbero rilevabili senza la luce visibile dell’esplosione.