Un coccodrillo marino di 135 milioni di anni fa luce sulla vita del Cretaceo

Ricostruire la vita di Inalewits di Joshua Knoop. Credito: Joshua Manopola



Un team internazionale di scienziati, tra cui ricercatori provenienti dalla Germania e dal Regno Unito, ha descritto una nuova specie di antico coccodrillo marino, Enalioetes schroederi. Gli Enalioeti vivevano nei mari poco profondi che coprivano gran parte della Germania durante il periodo Cretaceo, circa 135 milioni di anni fa.

Questo antico coccodrillo era un membro della famiglia Metriorhynchidae, un gruppo affascinante che ha sviluppato una pianta corporea simile a quella di un delfino. I metriorhynchidi avevano pelle, pinne e pinne caudali lisce e prive di squame. Si nutriva di una varietà di prede, inclusi animali in rapido movimento come calamari e pesci, ma alcune specie di metriorhynchidi avevano denti grandi e seghettati, suggerendo che si nutrissero di altri rettili marini. I metriorhynchidi erano famosi nel periodo Giurassico e i loro fossili divennero rari nel periodo Cretaceo. Enalioetes schroederi è noto per il suo cranio tridimensionale, che lo rende il metriorhynchide meglio conservato conosciuto del Cretaceo.

Sven Sachs, del Museo di scienze naturali di Bielefeld e responsabile del progetto, ha dichiarato: “Questo esemplare è notevole perché è uno dei pochissimi coccodrilli marini conosciuti con un cranio tridimensionale conservato. Ciò ci ha permesso di esaminare l’esemplare con un Grazie alla TAC abbiamo potuto imparare molto sull’anatomia interna di questo animale. “Questa straordinaria conservazione ci ha permesso di ricostruire le cavità interne e persino l’orecchio interno dell’animale”.

Il dottor Mark Young della Scuola di Scienze della Terra dell’Università di Edimburgo spiega: “Enalioetes ci fornisce nuove informazioni su come i metriorhynchidi si sono evoluti durante il periodo Cretaceo. Durante il periodo Giurassico, i metriorhynchidi si sono evoluti in un piano corporeo molto diverso da quello degli altri coccodrilli: pinne, pinne caudali , perdita dell’armatura ossea e della pelle liscia e nuda. standard) e l’orecchio interno osseo era più compatto di quello di altri metriorhynchidi “Questo è un segno che Enalioetes era probabilmente un nuotatore più veloce”.

Il cranio perfettamente conservato con le prime vertebre del collo fu scoperto più di cento anni fa dall’architetto del governo tedesco D. Hapke in una cava a Sachsenhagen vicino ad Hannover. Il campione ha una storia interessante. Fu dato per la preparazione e lo studio a Henry Schroeder del Servizio geologico prussiano di Berlino, dove si credeva fosse stato incorporato nella collezione. Ciò ha portato a supporre che l’esemplare sia andato perduto durante la seconda guerra mondiale. L’esemplare è stato successivamente riscoperto al Museo di Minden nella Germania occidentale. Si scopre che l’esemplare era stato restituito al suo scopritore, la cui famiglia lo portò a Minden dove trovarono una nuova casa dopo la seconda guerra mondiale, portando con sé l’esemplare. Da allora il coccodrillo è uno degli esemplari più preziosi della Collezione Minden.

La descrizione iniziale è stata fornita da Henry Schroeder del Servizio geologico di Berlino e la specie ha preso il nome da lui.

Confrontando il fossile con quelli presenti nelle collezioni di altri musei, Sachs e il suo team hanno stabilito che si trattava di una specie nuova per la scienza.

Per ulteriori informazioni:

Sven Sachs et al., Un nuovo genere di coccodrilli metriorhynchidi del Cretaceo inferiore della Germania, Giornale di paleontologia sistematica (2024). DOI: 10.1080/14772019.2024.2359946

Fornito dall’Università di Edimburgo