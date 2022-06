Un elefante uccide una donna anziana, poi torna a calpestare il suo corpo a un funerale in India

Un elefante nell’India orientale ha ucciso una donna di 70 anni e poi è tornato al suo funerale per calpestare il suo corpo.

La polizia ha detto che l’incidente è avvenuto giovedì nello stato di Odisha.

Maya Mormo era in un pozzo tubolare che attingeva acqua nel villaggio di Raipal nel distretto di Mayorbhang quando l’elefante selvatico è apparso dal nulla.

Le autorità hanno detto di aver virato fuori dal Dalma Wildlife Sanctuary, a circa 200 km da Mayorbhang.

L’agente di polizia Lopamudra Nayak è stato citato dal Press Trust of India per aver affermato che dopo essere stata investita, è stata portata in ospedale dove ha ceduto alle ferite riportate.

I rapporti affermavano che quando i membri della famiglia si erano riuniti per il funerale ed erano nel mezzo dell’esecuzione degli ultimi riti, lo stesso elefante è apparso, ha sollevato il corpo della signora Mormo dalla pira funeraria e lo ha calpestato di nuovo, mentre le persone in lutto erano scioccate.

La famiglia è stata in grado di portare avanti la festa solo dopo che l’elefante se n’era andato. Non è chiaro se l’animale abbia danneggiato qualcun altro.

I conflitti tra elefanti e umani sono comuni in Odisha. L’intensa attività industriale nello stato ricco di minerali ha aumentato l’invasione umana degli habitat animali, aumentando le possibilità di scontri tra abitanti dei villaggi ed elefanti.

C’era una tendenza preoccupante anche nello stato Un aumento del numero di morti innaturali di elefanti. Almeno 1.356 elefanti sono morti a Odisha dal 2000 al 2001, secondo i dati forniti dal principale osservatore della fauna selvatica dello stato, ha riferito l’agenzia di stampa IANS.

Almeno 42 morti di elefanti sono state registrate nello stato in soli sette mesi da aprile a ottobre dello scorso anno.

Diversi altri episodi di conflitto tra umani ed elefanti sono stati segnalati da altre parti del paese.

Nel marzo di quest’anno, una donna è stata uccisa in un attacco da parte di un elefante selvatico in una foresta nel distretto di Bilaspur, nello stato centrale del Chhattisgarh. La polizia ha detto che suo nipote di otto anni è stato ferito mentre cercava di scappare.

A maggio, un elefante ha portato a morte una donna di 40 anni fuori dalla sua casa vicino a Gudalur, nel distretto di Nilgiris, nello stato meridionale del Tamil Nadu.