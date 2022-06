Un embargo petrolifero russo in Europa potrebbe significare un nuovo ordine energetico mondiale

La Cina e l’India possono essere protette da alcuni degli oneri dell’aumento dei prezzi del petrolio perché la Russia offre loro uno sconto sul petrolio. Negli ultimi due mesi, la Russia è diventata il secondo fornitore di petrolio all’India, superando altri grandi produttori come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti. L’India ha molte grandi raffinerie che possono realizzare grandi profitti raffinando il petrolio russo in diesel e altri combustibili molto richiesti in tutto il mondo.

In definitiva, i leader occidentali mirano a indebolire la capacità del presidente Vladimir Putin di devastare l’Ucraina e altrove privandolo di miliardi di dollari in vendite di energia. Sperano che le loro mosse costringeranno i produttori di petrolio russi a chiudere i pozzi perché il paese non ha molti posti dove immagazzinare petrolio mentre si allinea con nuovi acquirenti. Ma questo sforzo è rischioso e potrebbe fallire. Se i prezzi del petrolio aumenteranno in modo significativo, le entrate petrolifere totali della Russia potrebbero non diminuire di molto.

Altri produttori di petrolio come l’Arabia Saudita e le compagnie petrolifere occidentali come ExxonMobil, BP, Shell e Chevron andranno bene solo perché i prezzi del petrolio sono più alti. Il rovescio della medaglia è che i consumatori e le aziende globali dovranno pagare di più per ogni gallone di carburante e merci spedite in camion e treni.

“È un grosso problema storico”, ha affermato Robert McNally, consigliere per l’energia del presidente George W. Bush. “Questo rimodellerà non solo le relazioni commerciali, ma anche le relazioni politiche e geopolitiche”.

I funzionari dell’Unione Europea non hanno ancora rivelato ogni dettaglio dei loro sforzi per mettere a tacere le esportazioni petrolifere russe, ma hanno affermato che le politiche sarebbero state messe in atto per un periodo di mesi. Questo ha lo scopo di dare agli europei il tempo di prepararsi, ma darà anche alla Russia e ai suoi partner il tempo di escogitare soluzioni alternative. È difficile sapere chi si adatterà meglio alla nuova realtà.