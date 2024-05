Un frammento di cometa esplode nel cielo scuro sopra Spagna e Portogallo

Uno dei principi della difesa planetaria è trovare le rocce spaziali prima che queste trovino noi; In questo modo, i protettori del pianeta possono provare a fare qualcosa al riguardo. Ma la crosta non è stata vista sul Portogallo e sulla Spagna prima della loro scomparsa.

“È stato sorprendente scoprire l’oggetto prima che entrasse in collisione con la Terra”, ha detto. Juan Luis CanoMembro dell’Ufficio per la Difesa Planetaria dell’Agenzia Spaziale Europea.

L’ansia è quell’oggetto Solo un po’ più grande Il missile di sabato potrebbe ancora una volta sfuggire al rilevamento ed esplodere con effetti mortali su una città ignara e inavvertita. Ad esempio, il minuscolo meteorite di 55 piedi esploso sulla città russa di Chelyabinsk nel 2013 non è stato identificato prima del suo arrivo e la sua esplosione in aria, equivalente a quasi 500.000 tonnellate di TNT, ha causato danni diffusi, ferendo almeno 1.200 persone.

Ma man mano che la tecnologia migliora sulla Terra e nello spazio, la speranza è che anche oggetti piccoli e innocui possano essere individuati da tutto il sistema solare (come il visitatore ghiacciato di questo fine settimana, che gli esperti stimano fosse a pochi metri di distanza), fornendo addestramento per la difesa planetaria. . I ricercatori cercano nei cieli massi comuni ma sfuggenti, grandi quanto un campo da calcio, che potrebbero distruggere una città.

Fortunatamente, nei prossimi anni è prevista la disponibilità di una serie di osservatori di prossima generazione, tra cui uno che prende il nome da un astronomo americano, l’Osservatorio Vera C. Rubin in Cile, che rileverà milioni di asteroidi deboli e precedentemente sconosciuti.

In questo momento, la scena in Spagna e Portogallo ci ricorda che la Terra è un partner nell’infinito gioco di biliardo planetario del sistema solare e che lavorare per trovare quante più rocce spaziali mortali possibile è una missione della massima importanza.