Un fulmine colpisce la rampa di lancio di Artemis 1 due giorni prima del decollo (video)

Questo è il motivo per cui ci sono torri di fulmini nelle rampe di lancio.

Fulmine oggi (27 agosto) sul Launch Pad 39B al Kennedy Space Center della NASA in Florida, che ospiterà l’attesissimo lancio dell’agenzia. Artemide 1 Missione lunare lunedì mattina (29 agosto).

I bulloni si sono avvicinati all’Artemis 1 – A stack sistema di lancio spaziale (SLS) megarazzo sormontato da una capsula dell’equipaggio di Orione – con tre torrette di fulmini che raggiungono il pad 39B.

I fulmini colpiscono vicino al Launch Complex 39B al Kennedy Space Center pochi istanti prima mentre i razzi della NASA e del sistema di lancio spaziale Artemis attendono il loro lancio lunedì durante una finestra di due ore che si apre alle 8:33 EDT. pic.twitter.com/UsfBX1Q2u827 agosto 2022 Vedi altro

Non c’è motivo di preoccuparsi. Le torrette stavano facendo il loro lavoro, evitando pericolosi colpi di distanza dalle preziose apparecchiature di volo spaziale. Una delle tre torri 39B era simile Hit all’inizio di aprile Durante il test di rifornimento di Artemis 1, ad esempio, la SLS e la Orion sono apparse illese.

in Aggiornamento del post sul blog (Si apre in una nuova scheda) Questa sera, i funzionari della NASA hanno affermato che i tre attacchi di oggi sono stati probabilmente “di bassa intensità”. Tuttavia, l’agenzia sta indagando se ha interessato lo stack Artemis 1 o il Pad 39B.

“Il team meteorologico ha iniziato una valutazione che include la raccolta di dati di tensione e corrente, nonché immagini”, hanno scritto i funzionari della NASA nell’aggiornamento. “I dati saranno condivisi con un team di esperti nello sforzo dell’ambiente elettromagnetico che determinerà se sono state violate eventuali restrizioni sui veicoli o sui sistemi di terra. Gli ingegneri cammineranno sulla piattaforma stasera e, se necessario, condurranno ulteriori valutazioni con gli esperti dei sottosistemi .”

Artemis 1 è la prima missione della NASA Artemide Programma di esplorazione lunare, così come il primo volo dell’SLS. Il potente razzo lancerà Orion in una missione senza pilota in orbita lunare che durerà sei settimane dal decollo all’atterraggio. L’obiettivo principale è dimostrare che entrambi i veicoli sono pronti per iniziare a lanciare gli astronauti la luna e altre destinazioni nello spazio profondo.

Il tempo non è dei migliori oggi sulla Space Coast, come mostrano i fulmini. Ma questo dovrebbe essere molto chiaro entro il giorno del lancio; Meteorologia con gli Stati Uniti forza spaziale Supponiamo che ci sia una probabilità del 70% che Madre Natura collabori lunedì mattina.

Se problemi meteorologici o tecnici annullano questo tentativo di decollo, la NASA ha due possibilità di backup nell’attuale finestra di lancio dell’imaging: 2 settembre e 5 settembre.

Nota del redattore: questa storia è stata aggiornata alle 18:45 EST del 27 agosto per includere le informazioni da un aggiornamento di un post sul blog della NASA.