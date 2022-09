Un funzionario statunitense afferma che le forze di Putin stanno andando “così male” in Ucraina ora che molti volontari russi si rifiutano di entrare in battaglia.

Un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha detto che i volontari russi si stavano rifiutando di impegnarsi in combattimento.

Questo perché le forze russe si stanno comportando “molto male” in Ucraina al momento, ha detto il funzionario.

L’intelligence occidentale in precedenza aveva affermato che Mosca era ostacolata da problemi di personale.

Un funzionario statunitense ha affermato che la Russia sta lottando per trovare volontari per combattere in Ucraina, dove perdite devastanti e scarse prestazioni sul campo di battaglia hanno portato al rifiuto di entrare in combattimento.

Ucraina Contrattacco punitivo Un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti lunedì che gli ingenti danni inflitti dalle sue forze alle forze russe hanno portato a una carenza di personale all’interno dell’esercito del presidente Vladimir Putin.

“Stiamo assistendo al Cremlino sempre più in difficoltà per trovare nuove reclute per riempire i loro poveri ranghi, e i russi si stanno comportando così male che le notizie dalla provincia di Kharkiv hanno ispirato molti volontari russi a rifiutarsi di combattere”, ha detto il funzionario.

Il funzionario ha anche affermato che il gruppo Wagner – un oscuro gruppo mercenario russo con stretti legami con il Cremlino – stava avendo i propri problemi di reclutamento.

Wagner, che ha combattuto a fianco delle forze russe in Ucraina ed era così legato alle atrocità In tutto il mondo, ha cercato di reclutare più di 1.500 criminali condannati per combattere gli ucraini – Mostrare Libertà se prendevano le armi e morte se scappavano. Tuttavia, molti di questi prigionieri rifiutare Il funzionario ha detto vista Wagner.

“Le nostre informazioni indicano che Wagner ha subito perdite significative in Ucraina, in particolare e non sorprende tra i combattenti giovani e inesperti”, ha affermato il funzionario.

nei giorni scorsi valutazione dell’intelligenceIl ministero della Difesa britannico ha affermato che lo sforzo di Wagner di reclutare prigionieri e abbreviare i corsi nelle accademie militari russe ha indicato una “grave carenza” per Mosca.

Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato: “L’impatto della sfida della forza lavoro in Russia è diventato ancora più acuto”.

Con la guerra di Putin in Ucraina che si avvicina ai sette mesi, le forze russe continuano a subire perdite su larga scala mentre le forze ucraine avanzano su più fronti. pentagonale Stime Dal mese scorso ha detto che la Russia ha soffrire Fino a 80.000 vittime e migliaia di veicoli blindati persi.

La storia continua

Ha anche ostacolato le forze russe esaurimentoE il problemi di approvvigionamentoe altri Morale battute d’arresto. A complicare ulteriormente la questione della manodopera c’è il fatto che Putin chiama la guerra una “operazione militare speciale”, piuttosto che ciò che è in realtà, evitando così una mobilitazione di massa.

Dall’inizio di settembre, l’Ucraina ha compiuto per mesi progressi significativi nella liberazione dei territori occupati dalle forze russe, che si sono lasciati alle spalle. scene orribili nel loro ritiro.

Nel tentativo di mantenere i territori conquistati, i separatisti filo-mosca nella regione del Donbas, nell’Ucraina orientale occupata, hanno annunciato martedì che avrebbero mantenuto il controllo dei territori occupati. Sondaggi L’adesione alla Russia, una mossa che sia l’Ucraina che l’Occidente hanno denunciato in passato come una completa bufala.

Leggi l’articolo originale su interessato al commercio