Un giocatore di Mega Millions in Illinois vince il jackpot da 560 milioni di dollari: numeri e risultati

Notizie dagli Stati Uniti





Qualcuno si sente come un milione di dollari!

Un giocatore dell’Illinois Mega Millions ha vinto un jackpot da 560 milioni di dollari martedì sera, ponendo fine a un periodo di siccità durato poco più di tre mesi.

I numeri vincenti erano 19, 37, 40, 63, 69 e la mega pallina dorata 17.

È stato il nono jackpot più grande nella storia del gioco.

Il fortunato vincitore può richiedere l’intero importo di $ 560,0 milioni o optare per un pagamento in contanti una tantum di $ 264,0 milioni.

I giocatori di Mega Millions hanno 1 possibilità su 302.575.350 di vincere il jackpot in qualsiasi estrazione. AP

La vincita di martedì sera segna la seconda volta che il jackpot del Mega Millions ha superato i 500 milioni di dollari dalla scorsa estate.

È anche la prima volta che il jackpot viene vinto dal 26 marzo, quando un fortunato giocatore del New Jersey acquistò un biglietto da 1,13 miliardi di dollari.

I giocatori di Mega Millions hanno 1 possibilità su 302.575.350 di vincere il jackpot in qualsiasi estrazione.

Il jackpot di marzo è stato il quinto più grande nella storia del gioco.

Il biglietto che cambia la vita è stato venduto Allo ShopRite Liquor sulla Route 66 a Neptune Township.

Il negozio di alimentari del New Jersey ha ricevuto un ulteriore assegno di $ 30.000 per la vendita del biglietto vincente.

Nessun vincitore si è fatto avanti per richiedere il premio, né 1,13 miliardi di dollari in rate annuali in 30 anni, né una somma forfettaria una tantum di 537,5 milioni di dollari.

Secondo la legge del New Jersey, i vincitori della lotteria possono rimanere anonimi e i premi possono essere richiesti fino a un anno dopo l’estrazione.











