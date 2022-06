Un gioco mordi e fuggi che si aggiorna come un grande gioco open world

I Simpson: mordi e fuggi Ridisegnato come un fantastico gioco open world con nuove funzionalità. Per chi non conoscesse il gioco originale, I Simpson: mordi e fuggi Era un gioco simile a GTA rilasciato durante l’era PS2 che ha permesso ai fan di vivere Springfield in un’ambientazione semi-open world. A causa dei limiti tecnici del gioco, Springfield è stato diviso in livelli, ognuno con il proprio scopo narrativo e un membro giocabile della famiglia Simpson. È ampiamente considerato uno dei migliori giochi con licenza là fuori in quanto è incredibilmente divertente guidare attraverso la città in movimento, dirottare auto, guidare cittadini e provare tutti i riferimenti divertenti. Inoltre, contiene alieni, che è sempre una buona aggiunta a qualsiasi gioco.

C’era molto Rimasterizzato I Simpson: Mordi e fuggi E sembra che un fan stia cercando di trasformarlo in realtà. I nuovi abbonamenti di YouTube stanno iniziando a cambiare forma I Simpson: mordi e fuggi Con una grafica moderna ridisegnata, un unico mondo aperto continuo invece di un gioco diviso in livelli o regioni e persino multiplayer. È un progetto molto ambizioso, ma Rips ha dichiarato che è stato realizzato per scopi puramente di intrattenimento e non sarà mai reso disponibile al pubblico. Comprensibilmente, la reintroduzione probabilmente non vorrebbe rischiare ripercussioni legali da parte di Fox/Disney, quindi questa decisione ha senso.

Tuttavia, dato il fatto Possibilità di riconfigurazione I Simpson: mordi e fuggi è stato presentato Da parte di uno dei produttori del gioco originale, ciò potrebbe comportare una riedizione ufficiale. Dal momento che ci sono molte richieste per rimasterizzare questo popolare gioco, il supporto del progetto dei fan di reubs potrebbe mostrare che la Disney è molto interessata a una versione ufficiale di questo gioco. Dopotutto, la voglia di rimodellare SpongeBob SquarePants: Battaglia per Bikini Bottom Alla fine ha portato a rendere THQ Nordic una realtà.

