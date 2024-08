Un grande appello di Bernie, Pritzker e molti altri stati

CHICAGO—Sto ancora cercando di elaborare quello che è successo alla Convention Nazionale Democratica martedì sera quando hanno indetto l’appello degli Stati, e si è scoperto che erano i Video Music Awards. Era più di questo Lil Jon sta per GeorgiaAnche se è stato sicuramente un momento. DJ Cassidy, di cui non so nulla – A chi ti assomiglio? Ari Melber?—ha fatto un ottimo lavoro nel ruotare la playlist degli Stati Uniti. Tuttavia, come orgoglioso cittadino del Commonwealth (Dio non voglia!), non avrei scelto i falsi Dropkick Murphys. Più che un vero e proprio inno di Stato Massachusetts.

Roadrunner una volta, Roadrunner due volte,

Adoro il rock and roll e sto fuori tutta la notte.

Proprio mentre mi sto abbandonando a questa particolare ossessione, arriva Pritzker, che, tra tutte le persone, è un’ascia di carne nei suoi giorni migliori, dando la caccia a Bernie Sanders. Come aveva fatto mille volte prima, Sanders si scagliava contro la ricchezza predatoria e l’avidità aziendale. Poi, Pritzker esceGrande e sorridente (Oliver Platt ottiene il ruolo nel film senza fare il provino) e vince El Cadillo del Mar-a-Lago Dove vive.

“Donald Trump dice che dovremmo fidarci di lui per quanto riguarda l’economia perché è così ricco. Beh, prendilo da un vero miliardario, Trump è ricco solo in una cosa: la stupidità.

Adesso una sorta di diversità che non mi aspettavo…Bernie e il miliardario, Novità questo autunno su Hulu.

Nel 2020, abbiamo appreso che è possibile tenere un congresso politico nello spazio virtuale. Nessun pubblico. Nessuna eccitazione. Nessuna ossessione. A causa dell’epidemia il paese viveva ancora la sua vita di pesca, tutta schermi e giroscopi. In effetti, non pochi hanno ammesso che una vera convenzione politica, reliquia di un’altra epoca, è oggi un abominio insopportabile. Scopri cosa possiamo fare con la nostra tecnologia. Chi ha bisogno di persone che indossano cappelli buffi? (Ciò significa, Ben Wiggler del Wisconsin. Ti ho visto con il formaggio in testa.) Due giorni dopo, due giorni dopo, puoi sentirlo dai piedi in su, e la sensazione sembra fredda, senza sangue e irrimediabilmente falsa. .

È un partito politico – e per estensione, un paese – che finalmente prende una pausa tanto necessaria dall’American Assassination Day del 2017. Lil Jon e DJ Cassidy e Bernie and the Billionaires sono espressioni personali del passo collettivo. Luce solare sconosciuta. È un partito, e un Paese, che ha imparato a respirare di nuovo, anela a respirare liberamente, come dice il piedistallo sotto la Statua della Libertà, un verso scritto per accogliere le ondate di immigrati, ma un verso è. Attenzione martedì sera, perché l’americano sembrava essersi trattenuto oltre il limite del benvenuto. Questo è quello che potresti sentire ai tuoi piedi allo United Center martedì sera. Tutti andavano a chilometri all’ora… con la radio accesa.

L’appello di martedì sera è stata l’unica storia, anche con le trionfanti congratulazioni fatte agli Obama con la loro città natale. C’era speranza. Da dove verrà il cambiamento? La storia determinerà se ciò che sembra vero lo era effettivamente. Come disse una volta un famoso vecchio giornale di Chicago, puoi vederlo.