Un incidente al concerto Mirror del gruppo di ragazzi di Hong Kong lascia due feriti

Lo spettacolo è stato interrotto quando i ballerini feriti, che si esibivano con la band, sono stati portati in ospedale. Secondo quanto riferito, diversi membri del pubblico sono stati trattati per lo shock.

Autorità di Hong Kong Ho avviato un’indagine Dicono di essere stati in contatto con gli organizzatori per discutere di sicurezza il giorno prima del concerto. I risultati preliminari indicano che un filo metallico di sospensione è stato tagliato, secondo i media locali, ha dichiarato venerdì il segretario per la cultura, lo sport e il turismo della città, Kevin Young Yun-hong.

All’inizio di questa settimana sono state sollevate preoccupazioni per la serie in 12 feste del Mirror all’Hong Kong Coliseum, dopo che un artista è caduto dal palco, sebbene non sia rimasto gravemente ferito. Subito dopo, una petizione che chiedeva maggiori misure di sicurezza per gli spettacoli della band ha raccolto più di 13.000 firme.