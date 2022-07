Un morto dopo che un camion alimentato da motori a reazione si è schiantato allo spettacolo aereo del Michigan

“Il pirotecnico è sull’erba”, ha detto. “Un jet truck sta correndo sulla pista. Dal lato della folla, sembra che stia guidando dritto attraverso il piroscafo. Ma non lo è”.

Un portavoce della Federal Aviation Administration ha detto che l’agenzia non stava indagando sull’incidente che ha coinvolto un camion, non un aereo. Sulla vicenda indaga la Questura di Borgodi. 40 anni Sig. La morte di Darnell è stata confermata su Facebook. Ma ha detto che non ci sono informazioni sull’incidente. Non è stato possibile contattare immediatamente il dipartimento per un commento.

Il veicolo è di proprietà di Darnell Racing Enterprises. I messaggi telefonici ed e-mail lasciati all’azienda non sono stati immediatamente restituiti sabato sera. Un sito web ha descritto il camion come “il camion più potente del mondo” con una velocità massima di 350 mph e tre motori che forniscono 21.000 libbre di spinta.

“È davvero un assalto ai tuoi sensi, enormi fiamme che escono da 3 motori a reazione in fiamme, fuoco che esce da ciminiere, calore intenso, rumore e velocità assordanti!” Il sito ha detto.

Sig. Conducente, sig. L’atto di Darnell includeva anche i fuochi d’artificio, ma non poteva dire se fosse correlato all’incidente. Molti anni fa, il sig. Traver indossava una tuta ignifuga e cavalcava l’onda d’urto, che ha definito “un’esperienza ridicola”.

“Essere in un veicolo con un motore a reazione e passare da zero a 300 così rapidamente è irreale”, ha detto. “Non è come un’auto su una pista, dove si arriva lentamente alla velocità massima. È da zero alla velocità massima.