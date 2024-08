Un nuovo mistero è stato risolto in Half Life 3 dopo che il sito web di Black Mesa ha rilasciato una dichiarazione

Interi paesi sono saliti e crollati negli anni che i fan stavano aspettando Emivita 3Il mondo è cambiato radicalmente e il terzo gioco principale della serie sparatutto in prima persona non è ancora stato rilasciato. Tuttavia, recentemente sono emersi alcuni rumor e indizi che fanno sperare che un giorno potremmo vedere Half-Life 3. Recentemente è stato notato un altro sviluppo nella storia che sembrava indicare che qualcosa relativo a Half-Life è in arrivo, ma una dichiarazione Una nuova rivelazione da parte delle persone dietro ha messo fine alle speculazioni.

Tutto questo mistero ruota attorno al sito web di una società chiamata Black Mesa. I fan di Half-Life riconosceranno immediatamente questo nome, poiché è lo stesso nome della società dietro la serie Resonance che ha causato tutti gli eventi della serie, compresi quelli che avranno senza dubbio un impatto su Half-Life 3. È anche il nome del semi- remake ufficiale per i fan Dal primo gioco FPS, pubblicato da Crowbar Collective.

Sebbene ci siano molte prove che suggeriscono che si tratti di un vero trailer, una vera società chiamata Black Mesa ha confermato che la clip non ha nulla a che fare con Valve o Half-Life. Tuttavia, è facile capire perché molti fossero disposti a sospettare che stesse accadendo qualcosa di più grande.

Per cominciare, il logo di Black Mesa, un’azienda di bioproduzione di Boston, è notevolmente simile al logo utilizzato dall’organizzazione immaginaria ossessionata dalla scienza nella serie Valve. Fatta eccezione per il cambiamento nella forma complessiva del logo, è quasi uno a uno – con lo stesso contorno della mesa che appare al centro su entrambi.

A partire da giovedì 8 agosto, questo sito non aveva nulla di interessante oltre all’immagine del logo dell’azienda. Da allora è stato aggiornato per contenere informazioni complete sull’organizzazione in cui si afferma che “sviluppa una nuova tecnologia che fornisce garanzie dimostrabili per flussi di lavoro di produzione avanzati”. Questo aggiornamento al sito è arrivato poco dopo la notizia che Valve potrebbe essere al lavoro su Half-Life 3, con il progetto White Sands trapelato all’inizio di questa settimana, che non fa altro che aumentare il mistero.

Ma la parte più interessante di questo sito è il conto alla rovescia in fondo alla prima pagina, che è ancora attivo e continua a contare fino ad un certo giorno. Questo conto alla rovescia terminerà lunedì 30 settembre, data che non sembra essere particolarmente importante. Cioè, a meno che tu non conosca la data di uscita originariamente prevista per Half-Life 2, prevista per il 30 settembre 2003. Ora sappiamo che non ha nulla a che fare con la data originale, ma è comunque una bella coincidenza.

Inoltre, come ha notato il creatore Bikio su XSe controlli il timer per il conto alla rovescia, puoi vedere un riferimento a un “incidente lambda”. Lambda è ovviamente l’undicesima lettera dell’alfabeto greco e ha un posto di rilievo anche nel primo gioco Half-Life, fungendo da logo del gioco e nome della destinazione principale di Gordon Freeman: il Lambda Complex. L’uso di “incidente” ricorda anche l’incidente di Black Mesa, il termine nell’universo dato agli eventi del primo gioco, e che a volte è anche chiamato “incidente di Lambda”.

Anche se somigliava un po’ a Charlie di Always Sunny che legava dei pezzi di carta con un filo rosso, queste informazioni iniziarono ad accumularsi come per confermare che si trattava di un trailer di Half-Life 3. Cioè, fino a quando i veri dipendenti di Black Mesa non pubblicarono una dichiarazione Confermano che la questione non ha nulla a che fare con Valve, Half-Life o i giochi nel loro insieme.

Con queste informazioni ora disponibili, è facile vedere che ci sono sempre molti segnali che indicano che si tratta di una truffa. Ad esempio, la società in questione – Black Mesa – ha una pagina su LinkedIn Sembra che l’azienda sia attiva dal 2022. Ci sono oltre 40 dipendenti registrati e l’amministratore delegato, Charles Fracchia, ha un’ampia presenza online, tra cui Il mio sito web E ingresso su Federazione degli scienziati americani.

Come accennato in precedenza, prima dell’8 agosto, questa pagina conteneva solo un’immagine del logo Black Mesa. Tuttavia, c’era un piccolo testo in fondo alla pagina che informava i visitatori che “questo sito non fa parte di alcun gioco di realtà alternativa (ARG)”. Sebbene far parte di qualsiasi gioco di realtà alternativa sia qualcosa che deve essere tenuto segreto, è insolito che tu neghi apertamente la partecipazione – e in effetti, questo è stato dimostrato che è vero.

Sembra anche che questo campo sia rimasto inattivo per molto tempo. Secondo Chi è lui Il sito è stato originariamente registrato nel maggio 2005. Da allora sembra essere rimasto vuoto fino al 5 novembre 2022 circa, che è la prima data in cui il sito è stato registrato. Macchina del ritorno Il sito ha una rapida istantanea. Questa data 2022 è la data in cui è stata caricata la comunicazione di non appartenenza all’ARG, insieme al logo aziendale – e si riferisce all’anno di apertura della società. Quindi, se qualcuno avesse accennato ad Half-Life 3, avrebbe giocato un gioco davvero fantastico, molto Una partita lunga e complicata.

Quindi è tutto: almeno il team di Black Mesa non sta promuovendo la presentazione di Half-Life 3. Se vuoi leggere la dichiarazione completa del team, che è una dichiarazione molto gentile considerando la quantità di traffico che il loro sito deve avere ricevuto Puoi andare a Qui Per verificarlo tu stesso.

Se hai bisogno di ulteriore contesto, consulta il nostro articolo in cui chiediamo: cosa è successo a Half-Life 3? Puoi anche dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori giochi classici per un viaggio nella memoria.

Puoi anche seguirci su Google Notizie Per notizie quotidiane, recensioni e guide sui giochi per PC, oppure puoi ottenere… Tracker delle offerte PCGN Per ottenere degli affari.