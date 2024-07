Un nuovo rapporto afferma che l’Apple iPhone 16 Pro riceverà un importante aggiornamento del design

Quando sono arrivati ​​l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, c’era una grande differenza tra i due modelli oltre alle dimensioni e al prezzo: la fotocamera con il teleobiettivo. Un nuovo rapporto afferma che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max torneranno all’uniformità fotografica dei modelli precedenti con l’equivalente dello zoom 5x su entrambi i modelli.

Il sistema di fotocamere dell’iPhone 15 Pro Max di Apple competerà con l’iPhone 16 Pro? mela

In questo momento, se desideri un teleobiettivo con zoom più potente, hai bisogno dell’iPhone 15 Pro Max. L’iPhone 15 Pro ha uno zoom equivalente a 3x rispetto all’obiettivo principale.

ForbesApple iPhone 16 riceverà un aggiornamento unico nelle prossime settimane

Ho chiesto ad Apple perché apparisse questa disparità e mi è stato detto inequivocabilmente che era dovuta alle dimensioni: l’iPhone 15 Pro più piccolo non aveva abbastanza ingombro per lo zoom più grande.

E poiché i rapporti indicano che i prossimi modelli Pro saranno leggermente più grandi (si prevede che iPhone 16 e iPhone 16 Plus corrispondano alle dimensioni attuali), potrebbe esserci spazio sufficiente per lo zoom 5x.

Sembra che Apple coglierà l’opportunità di includerlo, secondo un nuovo rapporto di un fornitore Tempi digitali“Largan ha fornito obiettivi Periscope per l’iPhone 15 Pro Max premium lanciato lo scorso anno. Quest’anno, altri modelli nella prossima gamma di iPhone saranno dotati di obiettivi Periscope. GSEO probabilmente entrerà a far parte come nuovo fornitore di iPhone per quest’anno”, ha affermato. Per segnalare.

Questa non è la prima voce al riguardo, poiché un precedente rapporto dell’analista Ming-Chi Kuo di TFI Securities nell’ottobre 2023 indicava che l’iPhone 16 Pro sarà dotato di un prisma quadruplo, il nome di Apple per la sua lente periscopica progettata in modo così sottile che sembra quasi identico a… Altri obiettivi, a differenza di altri obiettivi binoculari. Solo Apple arriverebbe a questo livello di dettaglio estetico.

Le rondini non fanno estate e le voci non equivalgono alla realtà, ma stanno sicuramente andando nella giusta direzione.

Avrebbe molto senso per Apple includere lo zoom 5x se potesse: è una funzionalità molto potente e molti utenti di iPhone 15 Pro l’avrebbero apprezzata, ma hanno contestato il modo in cui il Max allunga le tue tasche (sia fisicamente che finanziariamente) .

Sebbene la differenza tra le fotocamere del Pro e del Pro Max nell’attuale generazione non sia la prima volta che gli iPhone più grandi hanno fotocamere migliori, rendere i due identici a questo riguardo è la strada migliore da percorrere, e penso che Apple la pensi così. pure.

ForbesNuove indiscrezioni sostengono che Apple aggiornerà il design dell’iPhone 16 in modo importante