Un nuovo studio radicale afferma che la Terra ha sei continenti, non sette

Dimentica quello che hai imparato in geografia alle elementari, dopotutto la Terra apparentemente non ha sette continenti.

Fin dall’infanzia ci è stato insegnato che il mondo è composto da Africa, Antartide, Asia, Oceania, Europa, Nord America e Sud America. Tuttavia, nuove ricerche suggeriscono che in realtà non è così.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Ricerca sul GondwanaPresumibilmente, in realtà abbiamo solo sei continenti.

Questa straordinaria affermazione è il risultato di una ricerca dettagliata sui processi geologici che hanno portato alla disgregazione dell’Europa e del Nord America e su come queste masse terrestri si sono evolute nel tempo.

L’autore principale dello studio, il dottor Jordan Fithian, dell’Università di Derby, ha spiegato: Earth.comHa aggiunto che le scoperte del suo team indicano che “le placche tettoniche nordamericana ed eurasiatica non si sono ancora separate fisicamente, come tradizionalmente si pensava fosse accaduto 52 milioni di anni fa”.

Invece, ha detto, queste placche continuano ad espandersi, e sono quindi ancora in fase di disintegrazione, anziché essere entità completamente separate.

In altre parole, il Nord America e l’Europa possono essere considerati un unico continente, non due continenti separati.

La ricerca ha avanzato alcune teorie radicali sulla formazione dell’Islanda (Visita l’Islanda)

Lo studio si basa sull’isola vulcanica dell’Islanda, che in precedenza si riteneva si fosse formata circa 60 milioni di anni fa come risultato della catena montuosa del Medio Atlantico.

Si ritiene che questo confine tettonico, formato dalle placche nordamericana ed eurasiatica, abbia dato origine al pennacchio di mantello caldo che alla fine creò l’isola. Earth.com Note.

Tuttavia, analizzando attentamente i movimenti tettonici nel continente africano, Fithian e i suoi colleghi sono stati in grado di sfidare questa teoria e proporre un’idea radicalmente nuova.

Affermano che l’Islanda, insieme alla catena montuosa Groenlandia-Islanda e Isole Faroe (GIFR), contiene frammenti geologici delle placche tettoniche europea e nordamericana.

Ciò suggerisce che queste regioni non siano morfologie isolate, come si pensava in precedenza: ma piuttosto parti interconnesse di una struttura continentale più ampia.

Gli scienziati hanno coniato il termine “rift oceanic plateau” (ROMP) per descrivere questa nuova caratteristica geologica, che potrebbe avere implicazioni fondamentali sul modo in cui comprendiamo la formazione e la separazione dei continenti terrestri.

In effetti, l’importanza di questa scoperta è così grande che la rivista Fithian la descrisse come equivalente nella scienza della Terra alla scoperta della città perduta di Atlantide.

Questo perché lui e i suoi colleghi hanno scoperto “parti di un continente perduto sommerse dal mare e chilometri di sottili colate laviche”, dice.

I ricercatori hanno scoperto che la regione africana di Afar presenta sorprendenti somiglianze con l’Islanda (e-Stock)

Inoltre, i ricercatori hanno scoperto sorprendenti somiglianze tra l’Islanda e la regione vulcanica di Afar in Africa.

Se il loro studio si rivelasse corretto, significherebbe che i continenti europeo e nordamericano sono ancora in fase di separazione, e quindi ancora collegati.

Fithian ammette che le scoperte della sua squadra potrebbero sorprendere alcuni, ma insiste che si basano su un’attenta ricerca.

“È controverso affermare che il Grande Bacino del Pacifico contenga una quantità significativa di crosta continentale al suo interno e che le placche tettoniche europea e nordamericana potrebbero non essersi ancora formalmente separate”, ha ammesso, sottolineando che il suo lavoro supporta queste ipotesi.

Tuttavia, la ricerca è ancora in fase concettuale e il team mira a condurre ulteriori test sulle rocce vulcaniche in Islanda per ottenere prove più concrete dell’esistenza dell’antica crosta continentale.

Usano anche simulazioni al computer e modellizzazione della tettonica a placche per comprendere meglio come si è formato il ROMP.

Questa ricerca segue la precedente scoperta di Fithian di un “protocontinente” nascosto situato tra il Canada e la Groenlandia.

Questa massa continentale primitiva ha all’incirca le dimensioni dell’Inghilterra e si trova sotto lo stretto di Davis, appena al largo dell’isola di Baffin.

Fithian ha osservato che “il rifting e la formazione di piccoli continenti sono fenomeni in corso” che aiutano gli scienziati a comprendere meglio il comportamento dei continenti e della tettonica a placche.

Questa conoscenza può aiutare gli esperti a prevedere l’aspetto del nostro pianeta in un lontano futuro e a determinare dove si possono trovare risorse utili.

