Un operaio muore all’aeroporto di Montgomery, in Alabama, su una rampa in un incidente aereo regionale dell’American Airlines.





Cnn

–



La Federal Aviation Administration ha dichiarato sabato che un lavoratore dell’aeroporto regionale di Montgomery in Alabama è morto sabato in un incidente sulla rampa.

L’aeroporto regionale di Montgomery ha dichiarato in una dichiarazione che un membro dell’equipaggio di terra di American Airlines/Piedmont Airlines è stato “coinvolto in un decesso” intorno alle 15:00.

Wade A. ha detto: Davis, amministratore delegato dell’aeroporto: “Siamo addolorati per la tragica perdita di un membro del team AA/Piedmont Airlines”. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia in questo momento difficile”.

“È devastata dall’incidente che ha coinvolto un membro del team”, ha dichiarato American Airlines in una nota, aggiungendo: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e i membri del nostro team locale. Siamo concentrati nel garantire a tutte le persone coinvolte il supporto di cui hanno bisogno. in questo momento difficile”.

Tutti i voli in entrata e in uscita sono stati bloccati per più di quattro ore sabato pomeriggio, ma l’aeroporto ha dichiarato di essere tornato alle normali operazioni a partire dalle 20:30.

Il nome della vittima non è stato rilasciato e le circostanze della morte non sono state immediatamente rilasciate. La FAA e il National Transportation Safety Board indagheranno.

Il volo, operato dal vettore regionale Envoy Air, doveva partire da Montgomery per Dallas-Fort Worth sabato pomeriggio, secondo il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware.com.

Sabato la CNN ha contattato Envoy Air per ulteriori informazioni.