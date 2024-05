Un passeggero della Frontier Airlines si rifiuta di rispettare le istruzioni della fila di uscita, provocando l’atterraggio dell’aereo

Iscriviti all’e-mail di viaggio gratuita di Simon Calder per ricevere consigli di esperti e sconti per risparmiare denaro Ricevi l’e-mail di viaggio di Simon Calder

Un passeggero della Frontier Airlines si è rifiutato di rispettare le istruzioni della fila di uscita impartite da un membro dell’equipaggio di cabina, costringendo tutti a sbarcare.

In un video virale su TikTok pubblicato il 9 maggio, la blogger di viaggi Tia (@travelwithtia23) ha condiviso con gli spettatori come una donna non identificata con gli occhiali ha litigato con i dipendenti della compagnia aerea. Nel frattempo, i suoi compagni di viaggio la imploravano di scendere dall’aereo per tutti loro.

“Questa signora qui, quando è salita sull’aereo e ha superato la fila alla cassa, ha detto: ‘Oh, non salverò nessuno.’ “Se succede qualcosa, salverò me stessa”, Tia “Questo è stato il suo atteggiamento durante tutto il processo di assegnazione dei posti a sedere. E sapevo già che stava per succedere qualcosa quando aveva quell’atteggiamento.

Nel video si vede la donna che litiga con un’assistente di volo e indicando un’altra assistente di volo: “Sì, sta parlando con me, qual è il problema?”

“Perché non vuole dirci il suo nome?” L’assistente di volo la interruppe mentre lei posava il drink sul pavimento dell’aereo. “Se c’è un problema…” cercò di finire la frase l’assistente di volo.

“Problema?” “Non abbiamo alcun problema con questo”, la donna lo interruppe mentre l’assistente di volo continuava a provare a trasmettere le istruzioni sulla fila di uscita imposte dalla FAA. “Sappiamo che dobbiamo aiutare le persone a scendere dall’aereo e aiutare Betty White se succede qualcosa.”

“Qual è il problema?” “Eravamo d’accordo”, ho ripetuto mentre i passeggeri cominciavano a ridere in sottofondo e l’assistente di volo si allontanava. “Stai sprecando il fiato. Solleveranno questo aereo da terra?

La donna ha poi posato il telefono e ha mangiato uno spuntino prima di rivolgersi all’altro assistente di volo e dire: “Esci dalla mia fottuta faccia”.

“Le hai chiesto l’approvazione? “Non stai facendo il tuo lavoro”, continuò mentre l’assistente di volo metteva le mani davanti al viso del passeggero e il passeggero faceva un passo indietro e apriva il suo snack faccia, ecco cosa dovresti fare, Betty.

Dopo aver scambiato qualche altra parola, l’assistente di volo si allontanò, ma mentre lei cominciava a mangiare il suo spuntino, un altro dipendente si avvicinò per porgerle un pezzo di carta. Immediatamente la passeggera si è arrabbiata perché il dipendente ha cercato di parlarle. “Hanno detto che non stavi ascoltando…” disse l’impiegato.

La donna ha cercato di difendere la sua causa, dicendo che le persone avevano visto il suo accordo con le istruzioni, ma l’assistente di volo ha salutato un’altra assistente di volo.

“Eravamo tutti d’accordo. Tutti lo possono confermare”, ha detto la donna che stava viaggiando in aereo per prendersi cura del nipote di 4 anni mentre sua madre era in vacanza. “Mio nipote sta lasciando la scuola, sua madre sta volando Messico, e non scenderò da questo aereo.”

Una donna si rifiuta di rispettare le istruzioni sulla linea di uscita, provocando lo sbarco dell’aereo ( TikTok / @travelwithtia23 )

Poi è intervenuto il capitano e ha annunciato ai passeggeri: “Signore e signori, presto arriveremo qui e dobbiamo occuparci di questo problema. Stanno arrivando le forze dell’ordine”.

Alla fine, gli agenti di polizia l’hanno scortata giù dall’aereo all’aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, nella Carolina del Nord, ma sfortunatamente tutti i passeggeri hanno dovuto scendere con lei.

La donna non identificata ha contestato un requisito della FAA secondo cui i passeggeri seduti nella fila di uscita non devono solo leggere le istruzioni ma anche confermare verbalmente che svolgeranno compiti fisici per assistere gli altri in caso di emergenza.