Un problema con l’equipaggiamento di terra annulla il lancio Alpha V di Firefly di 8 cubesat per la NASA – Spaceflight Now

Un problema con l'equipaggiamento di terra annulla il lancio Alpha V di Firefly di 8 cubesat per la NASA

Aggiornamento 00:30 EDT: Firefly ha annunciato l’annullamento della missione Summer Noise e sta valutando la prossima opportunità di lancio.

Un problema dell’ultimo minuto ai sistemi di terra ha bloccato Firefly Aerospace mentre si preparava a lanciare il suo quinto razzo Alpha nella sua prima missione con la NASA come cliente. Al momento del lancio, il razzo a due stadi, alto 29,48 metri (96,7 piedi), invierà lunedì notte otto cubesat provenienti da diverse università e centri della NASA in orbita eliosincrona.

Il lancio dallo Space Launch Complex 2 (SLC-2) presso la Stazione Spaziale di Vandenberg è ora previsto entro e non oltre martedì 2 luglio alle 21:03 PST (00:03 EDT, 04:03 UTC).

Il conto alla rovescia della missione ha raggiunto T-8 secondi quando è arrivata la prima chiamata di interruzione. La questione è stata descritta come un “problema di supporto a terra”.

Le squadre di lancio hanno deciso di riciclare i minuti T-19 e hanno fissato la fine della finestra di lancio di 30 minuti alle 21:33 PST (00:33 EDT, 0433 UTC).

Tuttavia, una volta che il conto alla rovescia ha raggiunto circa T-10 minuti e 12 secondi, è stata effettuata una seconda chiamata di interruzione e Firefly ha deciso infine di annullare il tentativo di lancio.

“Il team ha identificato la soluzione e sta lavorando rapidamente per rispettare la prossima data di lancio del 2 luglio”, ha scritto Firefly sui social media.

La missione Alpha FLTA005, soprannominata anche “Summer Noise”, fa parte del contratto da 9,8 milioni di dollari Venture-Class Launch Services Demo 2 (VCLS Demo 2) assegnato dalla NASA nel dicembre 2020. È stato assegnato insieme ad Astra Space Inc. (3,9 milioni di dollari) e Relativity Space Inc. (3 milioni di dollari) su contratti a prezzo fisso per collegare piccoli satelliti a razzi più recenti.

L’idea, secondo la NASA, è che “questi piccoli satelliti possono tollerare un livello di rischio più elevato rispetto alle missioni più grandi e dimostreranno – e contribuiranno a mitigare – i rischi associati all’uso di nuovi veicoli di lancio che forniscono l’accesso allo spazio per i futuri piccoli veicoli spaziali”. e missioni.” Il contratto è finanziato in parte attraverso la Divisione Scienze della Terra del Direttorato Missioni Scientifiche della NASA, in collaborazione con il Launch Services Program (LSP) della NASA.

Astra ha lanciato la missione VCLS Demo 2 nel febbraio 2022, che si è conclusa con un fallimento poco dopo la separazione degli stadi. Nel frattempo, Relativity ha terminato il suo programma missilistico Terran 1 prima di lanciare la missione VCLS Demo 2. Presumibilmente spingerà affinché quella missione venga lanciata utilizzando il suo prossimo razzo Terran R, il cui lancio è previsto nel 2026.

A maggio, la NASA ha classificato il razzo Alpha di Firefly come “Categoria 1“su una scala di tolleranza al rischio di tre punti. Definisce questa categoria come ‘ad alto rischio – una nuova configurazione comune di missili con poca o nessuna storia di volo precedente comprovata.’

La NASA si riferisce a questo volo come alla missione ELaNa 43 (Educational Launch of Nanosatellite 43). Gli otto piccoli satelliti a bordo fanno parte della Small Satellite Launch Initiative (CSLI) dell’agenzia, che descrive come “una partnership continua tra l’agenzia, istituzioni educative e organizzazioni no-profit, che fornisce un percorso verso lo spazio per missioni educative su piccoli satelliti”.

Alpha FLTA005 trasporta i seguenti carichi utili, che saranno schierati in geoorbita eliosincrona:

CatSat – Università dell’Arizona, Tucson

KUbeSat-1 – Università del Kansas, Lawrence

MESAT-1 – Università del Maine, Orono

R5-S4, R5-S2-2.0 – Centro spaziale Johnson della NASA

Serenità – Insegnanti nello Spazio

SOC-i – Università di Washington, Seattle

TechEdSat-11 (TES-11) – Centro di ricerca Ames della NASA, Silicon Valley, California

Le funzioni di questi satelliti vanno dalla visualizzazione CatSat di un’antenna dispiegabile per comunicazioni ad alta velocità allo studio MESAT-1 delle temperature “per determinare la concentrazione di fitoplancton nei corpi idrici per aiutare a prevedere la fioritura algale”, all’R5-S4 e i satelliti R5-S2-2.0, che esaminano come costruire CubeSats più agili.

“Nel breve termine, R5 spera di dimostrare nuovi processi che consentano uno sviluppo più rapido ed economico di cubesat ad alte prestazioni”, ha dichiarato in una nota Sam Pedrotti, project manager di R5 presso il Johnson Space Center della NASA a Houston consentirà a R5 di fornire “Opzioni di viaggio più rischiose per carichi utili con livelli di preparazione tecnologica inferiori in modo che un numero maggiore di essi possa essere dimostrato in orbita”.

Alpha torna a volare

Il razzo Alpha è stato lanciato l’ultima volta il 22 dicembre 2023, quando ha lanciato la missione “Fly the Lightning” per conto del cliente Lockheed Martin. Quella missione si concluse con un parziale fallimento quando un problema con lo stadio superiore impedì al razzo di posizionare il satellite nell’orbita prevista.

A febbraio, la società ha presentato un rapporto di indagine sull’incidente alla FAA, che comprendeva una squadra di investigazione sugli incidenti e un gruppo di revisione indipendente per determinare la causa principale del problema. Firefly ha stabilito che si trattava di un guasto nel software di guida, navigazione e controllo (GNC) che non comunicava correttamente con i motori del sistema di controllo della reazione (RCS) sullo stadio superiore.

“Siamo orgogliosi della capacità del team combinato di lavorare insieme per ottenere questo risultato positivo”, ha affermato in una nota Bill Weber, CEO di Firefly Aerospace. “Guardando al futuro, l’importante risultato a lungo termine è la rapida e completa maturazione di Alpha come l’affidabile razzo di classe da una tonnellata richiesto dal mercato, al quale Firefly si dedica e lo fornisce”.

L’incidente parziale non ha dissuaso Lockheed Martin, come dimostra il suo recente investimento nei razzi Alpha di Firefly come biglietto per lo spazio. All’inizio di giugno, la società ha firmato un accordo multi-lancio con Firefly che include 15 lanci confermati e fino a 10 missioni aggiuntive fino al 2029. Il primo lancio su un razzo Alpha FLTA006 è previsto per la fine dell’anno da Vandenberg.

“I nostri clienti ci hanno detto che hanno bisogno di rapidi progressi sulle nuove capacità di missione”, ha affermato in una nota Bob Behnken, direttore di Ignite Technology Acceleration presso Lockheed Martin Space. “Questo accordo con Firefly diversifica ulteriormente il nostro accesso allo spazio, permettendoci di continuare volando a velocità per dimostrare “La tecnologia all’avanguardia che stiamo sviluppando per loro, oltre a consentirci di esplorare ulteriormente soluzioni spaziali tattiche e di risposta”.

Alla cerimonia del taglio del nastro che ha segnato importanti espansioni negli impianti di produzione di Cedar Park, in Texas, alla fine di febbraio, Weber ha detto al pubblico che Alpha FLTA005 è la prima di una manciata di missioni quest’anno.

“Lanceremo il razzo Alpha quattro volte quest’anno con missioni reali che contano per il mondo in cui operiamo”, ha detto Weber “Non testeremo i carichi utili o li proveremo per vedere cosa succede, contratti reali con clienti reali, commerciali e governativi. E poi, torneremo l’anno prossimo e lo faremo dalle sei alle otto volte.” Un altro e poi continuiamo.”

Durante quella presentazione, Weber ha affermato che Alpha FLTA007 sarebbe stato il primo lancio del loro orbiter Elytra “nel periodo di settembre/inizio ottobre”. I carichi utili che saranno attaccati a questo veicolo spaziale non sono stati annunciati.

Presentazione di Elytra: la nostra linea di orbiter altamente mobili ed espandibili. Precedentemente noto come Space Service Vehicle, Elytra offre soluzioni in orbita più robuste, tra cui mobilità, hosting, consegna e servizi nello spazio cislunare e oltre. pic.twitter.com/bjJw969yBB — Firefly Aerospaziale (@Firefly_Space) 8 agosto 2023

Firefly ha inoltre annunciato di aver… Lancio nello spazio Sia in Virginia che in Svezia nell’ultimo mese. Il Pad-0A del Mid-Atlantic Regional Spaceport (MARS) sull’isola di Wallops, in Virginia, sarà pronto a supportare il razzo Alpha e il Medium Launch Vehicle (MLV) (in collaborazione con Northrop Grumman) all’inizio del 2025. Spazio precedentemente utilizzato dal razzo Antares 220+ di Northrop Grumman.

UN associazione La partnership con la Swedish Space Corporation (SSC) consentirà i lanci dal nuovo spazioporto presso l’Estrange Space Center in Svezia a partire dal 2026.

“Siamo lieti di annunciare questa storica collaborazione che avrà un impatto significativo sul mercato di lancio globale, in particolare in Europa e negli Stati Uniti”, ha dichiarato in una nota il CEO di SSC, Charlotta Sund. Ha aggiunto: “Riducendo l’attuale divario nei siti di lancio orbitali in Europa, questa cooperazione rafforza il collegamento transatlantico tra Svezia e Stati Uniti, apportando allo stesso tempo capacità spaziali uniche all’adesione della Svezia alla NATO. Non vediamo l’ora di lanciare questo lancio competitivo e ben collaudato servizio a Esrange.” Nel nord Europa.

Firefly ha firmato un accordo nel 2019 per utilizzare SLC-20 presso la stazione spaziale di Cape Canaveral e ha annunciato l’intenzione di stabilire un impianto di produzione Alpha presso Exploration Park, vicino ai cancelli del Kennedy Space Center della NASA.

Durante un tour della fabbrica nel febbraio 2024, Adam Oakes, vicepresidente dei veicoli di lancio di Firefly, ha affermato che la capacità di lanciare da Wallops sarà una grande risorsa, soprattutto quando si tratta di lanciare l’MLV, che lancerà la navicella spaziale Cygnus verso il pianeta Terra. Stazione Spaziale Internazionale.

“Penso che il governo stia cercando un accesso flessibile allo spazio, e la Florida è a un uragano dal essere ritardato per un po’ di tempo”, ha detto Oakes. “Quindi volare da Wallops è un vantaggio unico, direi, per questo veicolo. È molto competitivo in termini di costi rispetto agli attuali sistemi Falcon 9 e Dragon, e in effetti trasporta più carico utile rispetto al sistema cargo Falcon 9. Quindi, ne siamo molto entusiasti.”