Un rappresentante di Valve afferma che Helldivers 2 è stato rimosso da Sony, non da Steam

I rappresentanti di Steam hanno informato alcuni giocatori di Helldivers 2 che l’editore del gioco, Sony, lo ha ritirato dalla vendita nelle regioni in cui PSN non è disponibile, non Steam stesso.

All’inizio di questo mese, Sony ha annunciato che presto i giocatori di Helldivers 2 su Steam dovranno collegarsi a un account PSN per motivi di sicurezza. Ha detto che questo sarà sempre un requisito per i giocatori PC, ma a causa di problemi al lancio, il collegamento è stato reso facoltativo per un po’.

La notizia è stata immediatamente accolta con un forte contraccolpo, portando a un’ondata di commenti negativi da parte dei giocatori di Helldivers 2 su Steam. Molti hanno richiesto rimborsi poiché Helldivers 2 è stato ritirato dalla vendita in 177 paesi in cui PSN non era disponibile, il che alla fine ha portato Sony ad abbandonare del tutto i suoi piani per imporre il tethering PSN obbligatorio per i giocatori di Helldivers 2 su Steam.



In uno RispostaA un giocatore è stato detto che il gioco era stato ritirato da “regioni selezionate” “come determinato dall’editore” e Steam non sapeva “quando il gioco avrebbe potuto essere disponibile in quei paesi”. I giocatori sono stati quindi invitati a contattare Sony per “partecipare”. [their] Feedback” se hanno ulteriori domande.

La notizia dovrebbe calmare il dibattito tra i giocatori sulla questione se Steam o Sony abbiano rimosso il gioco nelle aree interessate, ma è l’ultimo di una sconcertante e confusa lista di errori commessi da Sony mentre si sforza di mitigare le ricadute.

E perché sono state aggiunte tre regioni aggiuntive alla restrizione, anche se Sony ha fatto marcia indietro rispetto alla decisione di obbligare i giocatori a connettersi a un account PSN? Ciò è chiaramente correlato a una strategia di delisting simile per il prossimo gioco Ghost of Tsushima, per il quale Steam ha adottato la misura senza precedenti di rimborsare automaticamente i giocatori che lo hanno acquistato in paesi in cui PSN non è disponibile.

Secondo il direttore creativo di Helldivers 2 e CEO di Arrowhead Johan Pilestedt, è stato fantastico “Correzione degli errori amministrativi”.

“Quindi, per fornire un aggiornamento sulle tre restrizioni aggiuntive per i paesi. Si è trattato della correzione di un errore amministrativo: avrebbe dovuto far parte della restrizione originale ed è stato annotato quando la restrizione è stata imposta a Tsushima”, ha spiegato Billstedt su Discord. “Valve se ne è accorta e l’ha implementata.

“Anche se non sembra positivo, non è un’indicazione di ulteriori restrizioni. La conversazione sulle restrizioni regionali continua ed è indipendente da ciò”.

Pilestedt ha concluso dicendo che “non aveva più informazioni” ma che lo sviluppatore Arrowhead “vuole comunque che il gioco sia disponibile ovunque”.