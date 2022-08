Un raro biglietto da baseball T-206 Honus Wagner è stato venduto per $ 7,25 milioni in una vendita privata

Il mercato degli oggetti da collezione Goldin ha annunciato giovedì che il T-206 Honus Wagner ha venduto in una vendita privata per $ 7,25 milioni, una somma record per una tessera sportiva.

La cifra ha superato i 6.606 milioni di dollari ottenuti per l’acquisto di un altro T-206 Wagner quasi un anno fa fino ad oggi.

La Wagner Edition recentemente venduta è classificata 2 su 10 da Sportscard Guaranty Corp. o SGC; Ha battuto il record 2021 Ha ottenuto 3 SGC.

Per gentile concessione di Goldin

“Non c’è niente al mondo come una carta T-206”, ha dichiarato Ken Goldin, CEO e fondatore di Goldin. “C’è una ragione per cui la carta Wagner non è venduta a un prezzo inferiore rispetto a quanto era stata acquistata in precedenza: la carta è arte, è storia, è folklore”.

Il folklore della carta dipende dalla sua estrema rarità (ci sono tra le 50 e le 60 copie) e molteplici teorie sul perché ci siano così pochi Wagner, tra cui:

La lastra di stampa Wagner si rompe durante la produzione

Controversia sul diritto d’autore tra l’artista e l’azienda del tabacco

La teoria più comune, avanzata dalla famiglia Wagner e dal Metropolitan Museum of Art di New York, è che Wagner non volesse promuovere il fumo di tabacco tra i bambini e chiese che la tessera fosse ritirata dalla produzione.

La teoria più plausibile è che Wagner si sia reso conto che non sarebbe stato giustamente compensato per il suo nome, immagine, somiglianza e obiezione

Indipendentemente dai motivi, fino al 2022 sono state rilasciate così poche copie che Wagner è abitualmente chiamato il Santo Graal o la Gioconda delle carte collezionabili.

“Il T-206 è uno dei motivi per cui faccio quello che faccio”, ha concluso Golden.

Sebbene la vendita sia attualmente il record assoluto, c’è una carta Topps Mickey Mantle del 1952 inviata a Heritage Auctions che scade in poco più di tre settimane; Si attesta a 7,08 milioni di dollari con un premio dell’acquirente e si prevede che alla chiusura si avvicinerà o supererà i 10 milioni di dollari.