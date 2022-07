Un razzo si schianta misteriosamente sulla superficie della luna. Il mondo dell’intelligence militare non ha idea di chi l’abbia inviato

Immagina, se vuoi, un razzo che si schianta sulla superficie della luna. Il luogo dell’incidente è strano, a differenza degli altri. Il missile stesso proviene da una posizione sconosciuta. non è zona crepuscolare, è una realtà. Il mese scorso, la NASA ha rivelato che un razzo di qualche tipo si è schiantato sulla luna, con uno strano cratere da impatto.

Il 24 giugno, la NASA ha rilasciato le immagini del luogo dell’incidente lunare, scattate dal Lunar Reconnaissance Orbiter a maggio. Secondo l’agenzia spaziale, tutto ciò che ha colpito la superficie lunare è avvenuto il 4 marzo, dopo essere stato rilevato in un percorso con la luna alla fine del 2021. La luna è ricoperta di crateri, molti degli effetti dei precedenti razzi, ma questo nuovo è unico perché si tratta di due punti di impatto separati e sovrapposti. Qualunque cosa abbia colpito la luna, lo ha fatto in modo tale che un cratere alto 18 metri si intrecciasse con un cratere alto 16 metri. Come notato dalla NASA, ciò indica che ciascuna estremità del razzo contiene una quantità significativa di massa, il che non è raro per questi tipi di collisioni.

Ma nessuno sa da dove provenga il missile. La NASA è in grado di dire che il razzo era almeno nello spazio alla fine dell’anno scorso, sulla strada per un difficile incidente con la Luna. Ma chi l’ha inviato o perché? Questo è un enigma. E al di fuori della NASA, il comando spaziale degli Stati Uniti, la Space Force e persino il più ampio Dipartimento della Difesa sono tutti silenziosi. Ci sono teorie, ma nulla è stato confermato.

“Poiché l’origine del corpo del razzo rimane incerta, la doppia natura del cratere potrebbe indicare la sua identità”, ha affermato la NASA. nella sua dichiarazione.

E no, probabilmente non sono extraterrestri. Non è così Giorno dell’Indipendenza.

Perché la NASA non lo sa? È la NASA, inoltre la luna è relativamente vicina. Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno abbastanza satelliti, telescopi e software di localizzazione per monitorare cosa sta succedendo nello spazio e da dove. I lanci di missili possono essere tracciati: ogni volta che la Corea del Nord testa un missile balistico, l’intelligence e il mondo militare sono molto veloci nel determinare la rotta, la portata e il probabile punto di lancio. Questo particolare incidente sembra essere una funzione della Space Force. Il ramo di servizio ha guardie che monitorano satelliti e missili in orbita bassa e tracciano i loro percorsi. La luna è un po’ più lontana, ma la Space Force non vede l’ora Espandi ulteriormente le sue pattuglie. Ma finora, Space Force non dice nulla.

Perché l’origine di questo missile non è chiara? Storicamente, i diversi rami dell’esercito e del governo sono stati rivali o in contrasto, ma i lanci di missili attraversano aree diverse e sembra il tipo di argomento che richiederebbe uno scambio di informazioni. Decine di pezzi di razzi, dai booster ad altri componenti, si sono schiantati sulla superficie della luna. Nel 2009 la Nasa Anche deliberatamente bombardato La luna come parte di un esperimento che esamina l’acqua potenziale sul satellite. Ma questo caso sembra essere stato più una coincidenza che un’esperienza.

Tuttavia, esiste una possibile teoria. L’incidente del 4 marzo è stato segnalato in quel momento. La teoria principale degli scienziati è che si trattasse del terzo stadio del booster booster per il razzo cinese CHANG’E 5-T1, lanciato nel 2014. Il 18th Space Control Squadron, che si occupa del tracciamento dei satelliti spaziali, ha inizialmente segnalato un booster Il missile è in fiamme. verso l’alto, ma da allora ha cambiato posizione per essere ancora in orbita. A marzo, lo squadrone ha dato un calibro Dichiarazione al limitedicendo che il pezzo del razzo non ha lasciato l’orbita, ma non è chiaro se sia stato questo a colpire la superficie della luna.

Quindi, un missile cinese è la fonte di questo strano doppio cratere? I funzionari che controllano lo spazio non hanno né confermato né smentito questa teoria. Né il 18th Space Control Squadron né la più ampia Space Force hanno commentato le immagini e i comunicati della NASA al momento della stampa. Ma se si tratta di CHANG’E 5-T1, anche come creare il doppio pit non è chiaro.

