Un rigido inverno incombe mentre gli attacchi russi ostacolano la capacità dell’Ucraina di fornire energia

Ucraini con poco o nessun riscaldamento dopo i bombardamenti

Le temperature in diverse zone sono già sotto lo zero

I residenti di Kherson ricevono un’offerta per l’evacuazione in aree più sicure

Le forze di sicurezza ucraine fanno irruzione nel famoso monastero di Kiev

Kiev (Reuters) – Martedì il governo ucraino ha esortato le persone a risparmiare energia tra gli implacabili attacchi russi che hanno dimezzato la capacità elettrica del paese, mentre l’organismo sanitario delle Nazioni Unite ha avvertito di una catastrofe umanitaria in Ucraina questo inverno.

Le autorità hanno affermato che milioni di ucraini, compresa la capitale Kiev, potrebbero subire interruzioni di corrente almeno fino alla fine di marzo a causa degli attacchi missilistici, che secondo l’operatore di rete nazionale ucraino Okringo hanno causato danni “enormi”.

Le temperature sono state insolitamente miti in Ucraina questo autunno, ma stanno iniziando a scendere sotto lo zero e si prevede che scenderanno fino a -20°C (-4°F) o anche meno in alcune zone durante i mesi invernali.

Gli attacchi russi alle strutture energetiche ucraine seguono una serie di battute d’arresto sul campo che includevano il ritiro delle forze russe dalla città meridionale di Kherson alla sponda orientale del possente fiume Dnipro che divide il paese.

“Risparmiare elettricità rimane molto importante”, ha detto martedì il primo ministro Dennis Shmyhal in un telegramma.

Ha affermato che in tutte le regioni si stanno verificando interruzioni di corrente programmate e in alcune situazioni è possibile un arresto di emergenza poiché il gelo è iniziato e il consumo di elettricità è in aumento.

Il presidente dell’Okrinego, Volodymyr Kudritsky, ha detto martedì che nessuna centrale termica o idroelettrica è stata lasciata intatta, anche se ha respinto la necessità di evacuazioni civili.

“Non possiamo generare tutta l’energia che i consumatori possono utilizzare”, ha detto Kudritsky in una conferenza stampa, aggiungendo che dopo un breve ondata di freddo mercoledì si prevede che le temperature aumenteranno di nuovo, fornendo un’opportunità per stabilizzare il sistema di generazione di energia.

“giorni bui”

L’Organizzazione mondiale della sanità ha affermato che centinaia di ospedali e strutture sanitarie ucraine mancano di carburante, acqua ed elettricità.

“Finora il sistema sanitario ucraino sta affrontando il suo giorno più buio della guerra. Dopo aver subito più di 700 attacchi, è ora vittima della crisi energetica”, ha dichiarato Hans Kluge, direttore regionale dell’OMS per l’Europa, in una dichiarazione dopo aver visitato l’Ucraina. .

I lavoratori stanno correndo per riparare le infrastrutture energetiche danneggiate, secondo Sergei Kovalenko, capo di YASNO, che fornisce energia a Kiev.

“Fai scorta di vestiti caldi e coperte e pensa alle opzioni che ti aiuteranno a superare una lunga pausa”, ha detto Kovalenko.

In un briefing condotto dai media ucraini, il vice capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, Kyrylo Tymoshenko, ha affermato che le forniture di gas sono state ripristinate a 1.300 insediamenti riconquistati dalla Russia in un contrattacco ucraino.

L’approvvigionamento idrico è stato ripristinato in 1.400 insediamenti e le comunicazioni mobili in 1.200 insediamenti.

In un messaggio di Telegram ai residenti di Kherson, il vice primo ministro Irina Vereshuk ha pubblicato una serie di modi in cui i residenti possono esprimere il loro interesse ad andarsene. “Puoi essere evacuato in inverno in parti più sicure del paese”, ha scritto.

L’agenzia di stampa statale TASS ha citato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov che ha affermato la scorsa settimana che gli attacchi della Russia alle infrastrutture energetiche sono il risultato della riluttanza di Kiev a negoziare.

[1/5] Una donna passa davanti a una statua nella piazza centrale dopo che l’esercito russo si è ritirato da Kherson, in Ucraina, il 21 novembre 2022. REUTERS/Murat Sezer

Un consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak ha detto che la Russia stava bombardando Kherson attraverso il fiume Dnipro ora che le sue forze erano fuggite. “Non c’è una logica militare: vogliono solo vendicarsi della popolazione locale”, ha scritto su Twitter lunedì scorso.

Mosca nega di aver deliberatamente attaccato i civili in quella che definisce una “operazione militare speciale” per liberare l’Ucraina dai nazionalisti e proteggere le comunità di lingua russa.

Kiev e l’Occidente descrivono le azioni della Russia come un ingiustificato accaparramento imperiale di terra nel vicino paese un tempo dominato all’interno dell’ex Unione Sovietica.

La guerra di nove mesi ha ucciso decine di migliaia, milioni di sfollati e ha colpito l’economia globale. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha affermato che la peggiore crisi energetica mondiale dagli anni ’70 porterebbe a un forte rallentamento, con l’Europa colpita più duramente.

Le battaglie continuano a infuriare a est, con la Russia che sta conducendo un’offensiva lungo la linea del fronte a ovest della città di Donetsk, controllata dai suoi delegati dal 2014.

“Gli attacchi continuano a danneggiare infrastrutture vitali e abitazioni civili”, ha affermato lo Stato Maggiore ucraino.

Quattro persone sono state uccise e quattro ferite nelle aree controllate dagli ucraini della regione di Donetsk nelle ultime 24 ore, ha dichiarato il governatore della regione, Pavlo Kirilino, sull’app di messaggistica Telegram.

Il governatore della regione ha detto che martedì i bombardamenti russi hanno colpito anche un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Oryhiv, nel sud-est dell’Ucraina, uccidendo un volontario e ferendo due donne.

Oryhiv si trova a circa 110 chilometri a est della centrale nucleare di Zaporizhia, che è stata nuovamente bombardata nei giorni scorsi, mentre Russia e Ucraina si sono scambiate la responsabilità degli attentati.

E in Crimea, che la Russia ha annesso all’Ucraina nel 2014, martedì sono state attivate le difese aeree russe e due droni sono stati abbattuti sopra la città di Sebastopoli, ha detto il governatore della regione, esortando la gente a mantenere la calma.

Sebastopoli è il quartier generale della flotta russa del Mar Nero.

Aiuto e raid

Nel frattempo, il ministro delle finanze ucraino Serhiy Marchenko ha dichiarato che martedì l’Ucraina ha ricevuto un nuovo lotto di 2,5 miliardi di euro (2,57 miliardi di dollari) in sostegno finanziario dall’Unione europea.

A Washington, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha affermato che l’esborso di 4,5 miliardi di dollari in aiuti statunitensi all’Ucraina inizierà nelle prossime settimane per migliorare la sua stabilità economica.

Il servizio di sicurezza statale ucraino ha affermato che il servizio di sicurezza e la polizia hanno fatto irruzione in un monastero cristiano ortodosso di 1.000 anni a Kiev all’inizio di martedì come parte delle operazioni per contrastare “sospette attività sovversive dei servizi speciali russi”.

Il vasto complesso di Kiev-Pechersk Lavra – o Monastero delle Grotte – è un tesoro culturale ucraino e sede dell’ala sostenuta dalla Russia della Chiesa ortodossa ucraina sotto il Patriarcato di Mosca.

La Chiesa ortodossa russa ha condannato il raid, definendolo un “atto di intimidazione”.

Segnalazioni aggiuntive di Oleksandr Kozukhar e Maria Starkova a Kiev, Lydia Kelly a Melbourne e Ronald Popisky a Winnipeg; Scritto da Shri Navaratnam e Gareth Jones; Montaggio di Lincoln Feast, Alex Richardson e Mark Heinrich

