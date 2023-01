‘Un uomo di nome Otto’ supera le aspettative al botteghino

“Il pubblico dei film originali per adulti tornerà assolutamente nei cinema, se non li dimentichiamo”, ha dichiarato Tom Rothman, presidente del Sony Motion Picture Group, in una e-mail. “E se riesci a toccare un accordo in America centrale, può essere particolarmente potente.” “A Man Called Otto” ha incassato più dei 10 milioni di dollari che gli analisti si aspettavano per il fine settimana.

A Man Called Otto è costato circa $ 50 milioni (escluse le spese di marketing), per essere cofinanziato da TSG Entertainment e SF Studios, una società cinematografica e televisiva svedese. Nuova edizione di A Film svedese Basato sul romanzo bestseller A Man Called Ove, è la storia profondamente commovente di un vedovo depresso che si ritrova in un’insolita amicizia con un nuovo vicino. Hanks ha recitato con Mariana Treviño e un gatto di nome Sméagol. Il film è diretto da Marc Forster, noto come “.Cerca l’isola che non c’è” E “Quanta consolazione. “

I migliori film al botteghino nordamericano durante il fine settimana sono stati i grandi successi rimanenti. innanzitutto , “Avatar: Strada dell’Acqua(Disney) ha raccolto circa $ 38,5 milioni tra venerdì e lunedì, per un totale di cinque settimane di $ 563 milioni ($ 1,9 miliardi in tutto il mondo). “M3ganuna commedia horror della Universal, si è classificata seconda, con una vendita di biglietti stimata di $ 21,2 milioni, per un totale di due settimane di $ 60 milioni ($ 91 milioni in tutto il mondo).