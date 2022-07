Un uomo è morto dopo essere caduto a uno spettacolo di Filadelfia la scorsa settimana

Un uomo è morto dopo essere caduto da un binario durante lo spettacolo di apertura del Weeknd Tour a Philadelphia.

Il dipartimento di polizia di Filadelfia ha confermato al The Post che il concertista, che non è stato ancora identificato, ha subito un trauma cranico dopo essere caduto da 40 piedi nel Lincoln Financial Field il 14 luglio.

I funzionari affermano che il 32enne è stato portato al Thomas Jefferson University Hospital poco dopo le 23:00 e dichiarato morto pochi minuti dopo la mezzanotte.

Anche il promotore del tour, Live Nation, ne è stato responsabile Promo del Killer Astroworld Festival di Travis ScottDi conseguenza, 10 persone sono state uccise e centinaia ferite.

Dopo le indagini, ha detto la polizia, hanno detto allo sbocco che la caduta dell’uomo era apparentemente accidentale.

Bob Lange, vicepresidente senior delle comunicazioni per la squadra di football dei Philadelphia Eagles, che gestisce Lincoln, ha affermato che l’incidente è probabilmente avvenuto dopo la fine del concerto mentre le persone stavano lasciando l’edificio.

Il Post ha contattato il Dipartimento di Polizia di Filadelfia, Live Nation e Lange per ulteriori commenti.

Il tour di Weeknd “After Hours til Dawn” presenta i migliori brani del cantante dal suo quarto e quinto album in studio, “After Hours” e “Dawn FM” del 2020, che sono stati pubblicati all’inizio di quest’anno.

Lo spettacolo di apertura del Weeknd Tour si è svolto al Lincoln Financial Field il 14 luglio. AP

Il tour doveva iniziare originariamente al Rogers Centre di Toronto, ma il concerto è stato posticipato a causa di un blackout a livello nazionale, rendendo il Philadelphia Show la festa di apertura.

I fan di The Weeknd aspettavano da molto tempo il suo tour, che doveva iniziare nel 2020, ma è stato posticipato due volte a causa della pandemia.