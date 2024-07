Un uomo è stato condannato a 4 mesi di prigione per aver giocato con una spada di Zelda

Oltre a dover trascorrere quattro mesi della sua vita dietro le sbarre, Bray viene anche condannato legalmente È necessario pagare un risarcimento alle vittime “Costo aggiuntivo di £ 154 (equivalente a circa US $ 200).”“Abbiamo una politica di tolleranza zero per le armi bianche nei luoghi pubblici, e Bray è caduto nella trappola di quella politica. È possibile trovare giocattoli con lame lunghe meno di sei pollici. Non è possibile camminare per strada tenendoli davanti di voi”, ha commentato il sergente Spellman della Patrol Investigations Unit.

Nonostante il tono comico di questa storia, sembra che i precedenti penali del sospettato siano stati la ragione principale per cui ha ricevuto una vera e propria pena detentiva. Come ha riportato il New York Times, ForbesAnthony Bray non era solo un innocente fan di Zelda, era un criminale abituale che in realtà ha scontato quattro anni di prigione per una serie di furti e ha avuto diversi scontri con la polizia negli anni ’90. È discutibile se gli agenti che lo hanno arrestato fossero consapevoli di questo fatto quando lo hanno arrestato per possesso di una lama giocattolo, ma è probabile che il losco passato di Bray abbia influenzato la corte a emettere una vera pena detentiva piuttosto che solo una piccola multa e un severo avvertimento.

