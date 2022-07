Un utente Apple descrive l’esperienza per la prima volta dopo un anno

È ufficialmente passato un anno da quando sono diventato un utente Apple. Ora, come blogger di Apple, ho sentito che questo era un buon momento per pensare all’esperienza perché provenivo da una prospettiva unica.

sfondo

Android è sempre stato il mio telefono preferito. Ho comprato lo stigma che Apple fosse troppo costoso e l’ho trovato non acquistabile. Come qualcuno che ha guardato i loro prodotti, non li ho mai posseduti io stesso. Appena esposto ai dispositivi Apple.

Quando ho acquistato il mio primo smartphone da studente universitario con un budget limitato, sono rimasto colpito dalla fotocamera e dalle dimensioni della gamma Samsung Galaxy. Le dimensioni e le dimensioni ridotte dell’iPhone mi scoraggiano. All’epoca possedevo un tablet Android, quindi mi sentivo a mio agio a stare nella famiglia Android. Inoltre, tutti i non smartphone che possedevo in precedenza erano Samsung; Quei dispositivi mi sono stati utili.

Tuttavia, tutto è cambiato l’anno scorso quando sono diventato un utente Apple per la prima volta.

Motivi per passare ai prodotti Apple

Nel luglio 2021, mi sono ritrovato nel mio paese d’origine Verizon Negozio, ha un disperato bisogno di un aggiornamento. Il mio telefono attuale all’epoca era un Samsung Galaxy S7 che ho acquistato nel 2016. Quando alla fine l’ho aggiornato, il mio telefono aveva cinque anni. Mentre stavo valutando un iPhone nel 2016, ho dovuto acquistare il mio S7 in fretta e non ero ancora pronto per il passaggio.

Nel tempo, mi sono stancato del lento S7 ed ero pronto per un dispositivo più veloce e moderno. YouTube è diventato una fonte di conoscenza quando si tratta di trovare telefoni. Guardando l’iPhone 12, ho finalmente trovato un iPhone che pensavo fosse bello e corrispondeva al mio desiderio di un’interfaccia semplice.

iPhone ha fatto l’affare

Quando ero in Verizon, ho ricercato tutte le offerte con questo grande venditore, con l’obiettivo di trovare il pacchetto giusto per me. Abbiamo optato per un iPhone 12 viola, che mi ha dato un affare speciale per ottenere anche un Apple Watch SE. Ciò che mi ha spinto verso l’iPhone è stato anche il fatto che ho fatto un’intervista fuori orario nel mio paese Apple Store. Curiosità, la prima chiamata che ho fatto sul mio primo iPhone è stata dalla stessa Apple!

Un mese dopo, ho iniziato a lavorare come specialista di Apple Store. Potresti pensare. In che modo qualcuno senza esperienza con i prodotti Apple ha ottenuto un lavoro presso l’azienda? Forse ciò che mi ha aiutato è stata la mia precedente esperienza di lavoro nel settore dell’ospitalità. Sull’Apple Store, si tratta più delle capacità delle persone che della tua conoscenza di Apple. Inoltre, non mi ha fatto male il fatto che io sia un ex dipendente di Walt Disney World e il responsabile delle assunzioni sia un grande fan della Disney.

Shock culturale iOS per la prima volta utente Apple

Il passaggio da Android a iPhone mi è sembrato uno shock culturale completo. Durante la navigazione su iOS mi sono sentito come se fossi in un territorio straniero. Tuttavia, l’ho superato nel modo giusto e ho iniziato a godermi il mio nuovo iPhone, trovandolo facile da usare.

Una cosa in particolare che mi manca da Android è una piccola spia lampeggiante che mi avverte con una notifica quando il mio telefono è in modalità di sospensione. Anche un anno dopo, mi aspettavo ancora di vedere una luce lampeggiante che mi faceva sapere di controllare il mio telefono.

I vantaggi di essere un utente di un prodotto Apple

iPhone è molto semplice. La sua semplicità è così attraente che nell’ultimo anno ho fatto passare anche diversi membri della famiglia ad Apple. L’integrazione di tutti i miei dispositivi Apple è ottima; Non avrei mai immaginato che un ecosistema hardware potesse coordinarsi così magnificamente. Inoltre, non farmi iniziare su Mac!

Un anno dopo, ho conosciuto i dettagli del mio iPhone e ho adorato l’esperienza. Nei miei sette anni con Samsung Galaxies, riesco a malapena a fare una telefonata alcuni giorni. Ora, è stato un sollievo per la mia spalla avere un telefono che non complica le cose per me ed è un piacere da usare.

Prodotti che ho utilizzato

I prodotti Apple che hai ricevuto l’anno scorso (grazie a uno sconto dell’Apple Store) includono:

Tornerò ad Android?

Torno totalmente ad Android. Non c’è una ragione specifica per questo; Forse mi manca il marchio Samsung? So che le persone adorano le funzionalità di personalizzazione avanzate offerte dai dispositivi Android; In realtà non mi interessa. Ora, quando si tratta di computer, tornerò totalmente a Windows come obiettivo principale. In realtà possiedo ancora il mio laptop HP e mi piacerebbe possedere sia un Windows che un Mac.

Il mio futuro da utente Apple

Sono stato molto felice finora nel mio anno da appassionato di Apple. Ma ci sono alcune cose che cambierei nel secondo anno.

Idealmente, mi piacerebbe lavorare su un iPad con un’esperienza simile a un Mac. Anche se adoro l’iPad, a seconda di quello che stai facendo, può essere terribile lavorare. Uso un iPad (9a generazione) ed è un ottimo tablet, ma non è una macchina per il multitasking pesante.

Un’altra cosa che non vedo l’ora nel mio futuro come utente Apple è diventare più efficiente con la fotocamera. Poiché la fotocamera dell’iPhone è diventata un punto di svolta completo, ho bisogno di sapere come scattare foto davvero belle. Se ci sono degli appassionati di fotocamere per iPhone là fuori, mi piacerebbe qualche consiglio.

Quando sei diventato un utente Apple per la prima volta? Sono curioso di sapere cosa ti porta sui dispositivi Apple? Fatemi sapere nei commenti!

