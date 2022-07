Una banca statunitense multata per aver aperto conti di clienti “pseudo”.

L’autorità di regolamentazione ha affermato che la US Bank, che ha sede a Minneapolis e ha un patrimonio di oltre $ 559 miliardi, ha fatto pressioni sui suoi dipendenti per raggiungere gli obiettivi di vendita come parte dei loro requisiti di lavoro, offrendo loro incentivi per vendere prodotti bancari. L’indagine ha rilevato che per raggiungere questi obiettivi, i dipendenti della banca hanno avuto accesso illegalmente ai rapporti di credito e ai dati personali dei clienti per aprire conti senza autorizzazione.

CFBP ha annunciato giovedì di aver multato la banca statunitense di 37,5 milioni di dollari, dopo un’indagine di cinque anni.

“Da più di un decennio, la banca statunitense sa che i suoi dipendenti sfruttano i suoi clienti appropriandosi indebitamente dei dati dei consumatori per creare account falsi”, ha affermato in un comunicato stampa il direttore del CFPB Rohit Chopra.

In una dichiarazione alla CNN Business, la banca statunitense ha affermato di aver “apportato miglioramenti alle operazioni e alla supervisione” dal 2016 per quanto riguarda le preoccupazioni relative alle pratiche di vendita. I dipendenti ora ricevono incentivi solo per gli account in cui il cliente utilizza il servizio.