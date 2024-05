Una continua perdita di elio sta causando ulteriori ritardi alla navicella spaziale Starliner della Boeing

Lancio dell’aereo Boeing La navicella spaziale Starliner ha già subito ritardi La capsula subirà un ritardo di almeno altri quattro giorni, da martedì prossimo al 25 maggio, a causa dei lavori in corso per risolvere le preoccupazioni su una piccola perdita di elio nel sistema di propulsione della capsula, hanno detto venerdì i funzionari.

Il comandante della missione Barry “Butch” Wilmore e il copilota Sunita Williams mirano ora a lanciare dal pad 41 della stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida alle 15:09 EDT settimanalmente a partire da sabato, e stabilire un attracco presso la Stazione Spaziale Internazionale il giorno successivo . Oggi, 26 maggio alle 16:12

Gli astronauti speravano di decollare per il primo volo di prova dello Starliner il 6 maggio, ma il conto alla rovescia è iniziato. sono stati cancellati A causa di un problema con la valvola limitatrice della pressione dell’ossigeno nello stadio superiore del razzo Atlas 5 Centaur.

Una capsula dell’equipaggio Boeing Starliner in cima al secondo stadio di un razzo Atlas 5 della United Launch Alliance al Launch Complex 41 presso la Cape Canaveral Space Force Station all’inizio di questo mese. Alleanza di lancio unita



L’Atlas 5, costruito dalla United Launch Alliance, è stato spostato dalla piattaforma al vicino impianto di integrazione verticale dell’azienda, dove la valvola sospetta è stata sostituita e autorizzata per il lancio.

Una perdita di elio non correlata è stata osservata nel sistema di pressione del propellente dello Starliner durante il conto alla rovescia del lancio originale, ma è rimasta entro i limiti di sicurezza per il volo. Dopo che Atlas 5 e Starliner furono restituiti al VIF per la sostituzione della valvola dell’ossigeno, i manager decisero di esaminare più da vicino il problema dell’elio.

La perdita è stata scoperta nei tubi che compongono il collettore dell’elio n. 2 all’interno di uno dei quattro gruppi “cuccia” sparsi all’esterno del modulo di servizio a forma di cilindro dello Starliner. Ogni canile è dotato di quattro motori Orbital Maneuver and Attitude Control – OMAC – e quattro jet Mini Reaction Control.

Il gas elio compresso viene utilizzato per spingere il propellente nei motori a razzo di ogni casa, oltre a quattro potenti motori di interruzione del lancio che si accenderanno solo in caso di un problema catastrofico con Atlas 5 nel suo cammino verso l’orbita.

Gli ingegneri hanno serrato i bulloni nella flangia in cui è stata scoperta la perdita, hanno tappato le linee e quindi hanno eseguito i test per determinare se la perdita era ancora presente. Nel frattempo, il lancio è stato riprogrammato per il 21 maggio.

Ma a quanto pare, i test hanno rivelato che la perdita era ancora lì. I responsabili della missione hanno considerato una serie di opzioni per risolvere il problema, ma venerdì hanno deciso di procedere verso un’opportunità di lancio il 25 maggio, in attesa di ulteriori revisioni e analisi dei dati per dimostrare che la perdita, che è attualmente stabile ed entro limiti accettabili, non peggiorerà. In viaggio.

“I test di pressione… hanno dimostrato che la perdita sulla flangia è stabile e non rappresenterebbe un rischio a questo livello durante il volo”, ha affermato la NASA in un post sul blog. “I test hanno inoltre indicato che il resto del sistema di propulsione è effettivamente bloccato nell’intero modulo di servizio.

“I team Boeing stanno sviluppando procedure operative per garantire che il sistema mantenga prestazioni sufficienti e un’adeguata ridondanza durante il volo. Mentre questo lavoro continua, (i responsabili della missione) impiegheranno i prossimi giorni per rivedere i dati e le procedure per prendere una decisione finale.” Prima di intraprendere il conto alla rovescia per il viaggio.”

I veicoli spaziali Atlas 5 e Starliner sono attualmente ospitati presso la Vertical Integration Facility della United Launch Alliance, l’edificio visto qui dietro il razzo quando il booster è stato posizionato sulla rampa di lancio per il decollo all’inizio di questo mese. Alleanza di lancio unita



Wilmore e Williams, entrambi piloti collaudatori veterani della Marina e astronauti con quattro viaggi alla stazione tra loro, sono tornati al Johnson Space Center di Houston dopo il volo del 6 maggio per partecipare ad ulteriori simulazioni di volo. Si prevede che ritorneranno in Florida la prossima settimana.

Starliner è una delle due navi traghetto per l’equipaggio sviluppate commercialmente ordinate dalla NASA in seguito al ritiro del programma shuttle nel 2011. SpaceX ha vinto un contratto da 2,6 miliardi di dollari per lo sviluppo La navicella spaziale Crew Dragon dell’azienda Boeing ha ricevuto 4,2 miliardi di dollari per sviluppare Starliner.

La NASA voleva veicoli spaziali di diversi produttori per garantire che l’agenzia avesse ancora un modo per trasportare gli astronauti sulla stazione spaziale anche se si fosse verificato un problema che avrebbe bloccato il traghetto di una compagnia.

SpaceX ha lanciato il suo primo equipaggio di due uomini nel 2020. Da allora, la compagnia ha lanciato otto voli a rotazione dell’equipaggio sponsorizzati dalla NASA verso la stazione, tre missioni di ricerca commerciale al laboratorio e un volo finanziato privatamente per due uomini e due donne. All’orbita terrestre bassa. In tutto, 50 persone hanno volato nello spazio a bordo della Crew Dragons.

Willmore e Williams saranno i primi astronauti a volare sullo Starliner dopo una serie di problemi tecnici che includevano gravi problemi software durante un volo di prova iniziale senza equipaggio nel dicembre 2019 e valvole corrose del sistema di propulsione che hanno ritardato una seconda missione di prova senza equipaggio nel maggio 2022.

Gli ingegneri hanno dovuto affrontare domande sui connettori dell’imbracatura del paracadute e sul nastro protettivo avvolto attorno ai cavi che presentavano un rischio di incendio da cortocircuito. Il lavoro per correggere questi e altri problemi ha ritardato il lancio della prima beta a questo mese.

