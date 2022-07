Una corsa veloce sul treno di M&A, AstraZeneca scommette $ 100 milioni in contanti sull’attivatore di cellule T – Endpoints News

Martedì 14 giugno, John Carroll EIC News EIC si è seduto con un gruppo di dirigenti biotecnologici per discutere del mercato ribassista delle azioni del settore e di come affrontarlo. Ecco la conversazione leggermente modificata per brevità.

Sponsor dell’inaugurazione di Martin Mason:

Grazie Giovanni. Benvenuti a tutti. Mi chiamo Martin Mason, sono il CEO di Fujifilm Diosynth. Per quelli di voi che non conoscono Fujifilm Diosynth, sviluppiamo una gamma di prodotti clinici e commerciali, disponiamo di strutture in Europa e negli Stati Uniti e circa 4.000 dipendenti. Eseguiamo una media di circa 150 programmi, quindi quando si tratta di gestire tempi turbolenti negli ultimi due anni, abbiamo molta esperienza in merito. Non solo mantenendo aperti gli oleodotti commerciali, ma anche la nostra risposta alla pandemia e alle particelle che abbiamo avuto lì. Una frase che probabilmente ho coniato circa un anno fa, quando stavamo parlando alla JP Morgan, è che ho parlato di come gestire i momenti difficili. Bene, è diventato un dato di fatto che non gestiamo e guidiamo questi tempi, li gestiamo, ed è proprio per questo che questo è lo scopo e il tema che abbiamo oggi.