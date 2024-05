Una donna della Repubblica Ceca trova un antico tesoro medievale

Una donna europea ha recentemente ritrovato un tesoro medievale sepolto in quella che gli archeologi chiamano una scoperta che avviene una volta ogni decennio.

In un comunicato stampa tradotto in inglese, l’Istituto di archeologia dell’Accademia ceca delle scienze (ARUP) ha spiegato che il tesoro è stato trovato da una donna che stava facendo un’escursione a Kutna Hora. La città si trova nella regione della Boemia centrale della Repubblica Ceca.

Il tesoro è costituito da oltre 2.150 monete d’argento, coniate tra il 1085 e il 1107. Gli esperti ritengono che sia stato prodotto a Praga e importato in Boemia.

“IL [discovery was] “Le monete sono fatte di una lega che, oltre all’argento, contiene anche una lega di rame, piombo e metalli in tracce”, ha spiegato ARUP in un comunicato stampa del 16 maggio. “L’identificazione di questa particolare composizione può anche aiutare a determinare l’origine dell’argento utilizzato”.

L’archeologo Philip Vilemski ha detto che il tesoro è stato nascosto durante un periodo di instabilità politica. Il tesoro era conservato in un contenitore di ceramica che era stato distrutto nel corso degli anni, ma gli archeologi hanno scoperto il fondo del contenitore.

“A quel tempo nel paese c’erano dispute tra i membri della famiglia Premysl per il trono principesco di Praga.” Lo storico ha spiegato. ARUP afferma che le battaglie erano comuni in quel periodo e ritiene che il tesoro sarebbe stato costituito da contanti “per pagare salari o bottino di guerra”.

Velimsky ha aggiunto che il valore delle monete antiche era “inimmaginabile” in quel periodo di tempo.

“Purtroppo, a cavallo tra l’XI e il XII secolo, non disponiamo di dati sul potere d’acquisto delle monete contemporanee”, ha spiegato. “Ma era una somma enorme, inimmaginabile – e allo stesso tempo inaccessibile – per una persona comune. Può essere paragonata alla vincita di un milione al jackpot.”

I funzionari cechi descrivono questa scoperta come “una delle più grandi scoperte dell’ultimo decennio”.

“Più di 2.000 monete d’argento rappresentavano una somma enorme per l’epoca”, si legge nel comunicato stampa dell’ARUP.

Gli storici stanno ora lavorando per elaborare le monete, sottoponendole ai raggi X e determinando il materiale con cui sono state realizzate. I manufatti verranno poi esposti durante una mostra che dovrebbe debuttare nel 2025.

