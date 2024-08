Una gigantesca luna blu “inghiottirà” Saturno stasera: ecco quando inizierà la rara “occultazione lunare”

Ottenere Telescopio per osservare le stelle al di fuori! Nella notte dal 20 al 21 agosto, Superluna blu Passerà davanti al pianeta inanellato Saturno o scomparirà. nonostante Saturno La luna sarà bassa nel cielo quando inizierà l’eclissi e sarà facile da vedere quando l’evento finirà. Dopo che Saturno emerge da dietro la Luna, il grande pianeta rimarrà vicino alla Luna per tutta la notte.

Ecco tutto quello che devi sapere per assistere a questo straordinario evento.

Come guardare

Osservare Saturno ad occhio nudo non è perfetto; Se non utilizzato Buon telescopio posteriore Con un binocolo non sarai in grado di distinguere Saturno dalle stelle luminose nel cielo. Il modo migliore per osservare Saturno è utilizzare un binocolo ad alta potenza o un telescopio in modo da poter vedere i suoi caratteristici anelli e le sue lune. Se usi un telescopio potrai vedere Saturno più in dettaglio: oltre a vedere i suoi anelli e le sue lune, potrai vedere anche le fasce di nubi sulla sua superficie.

Il 20 agosto Saturno e la luna Sorgerà nella parte sud-orientale del cielo e tramonterà nella sua parte sud-occidentale. Saturno si troverà nella costellazione dell’Acquario, ma poiché Saturno sarà così vicino alla Luna, probabilmente non avrai bisogno di usare l’Acquario come punto di passaggio.

Attraverso un telescopio, molte delle lune di Saturno, così come i suoi anelli e gli ammassi di nubi, possono essere visti dalla Terra. (Credito immagine: NASA/JPL/USGS)

Quando guardiamo?

Saturno e la luna sorgeranno intorno 21:00 ora locale il 20 agosto e sarà fissato alle 24:00 ca 8:00 ora locale il 21 del mese. A seconda del punto di osservazione, raggiungerà il punto più alto nel cielo tra le 2 e le 3 del mattino, raggiungendo un’altitudine di circa 42 gradi sopra l’orizzonte, secondo theskylive.com .

La Luna passerà davanti a Saturno in giro 20:44 ora locale A seconda della tua posizione esatta, l’occultazione avverrà immediatamente prima o immediatamente dopo che i due oggetti attraverseranno l’orizzonte.

Se perdi il momento in cui la Luna inizia a oscurare Saturno, potresti riuscire a vedere Saturno emergere da dietro la Luna, cosa che accadrà intorno a 00:38 ora locale Quando la luna è nel punto più alto nel cielo.

Puoi utilizzare app come Stellarium Per controllare gli orari esatti nella tua posizione specifica.

Condizioni di monitoraggio

Nella notte tra il 20 e il 21 agosto la luna sarà luminosa e piena. I cieli bui sono solitamente i migliori per l’osservazione perché la luce lunare può bloccare la luce di altri oggetti nel cielo. Tuttavia Saturno è molto luminoso, quindi sarà ancora chiaramente visibile nonostante la Luna piena.