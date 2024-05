Una guardia di sicurezza stava spostando l’attrice Maciel Taveras dal tappeto

Sembra che la guardia di sicurezza che ha scambiato notizie scottanti con Kelly Rowland sul tappeto rosso del Festival di Cannes sia tornata nelle notizie.

Schermate diffuso sui social Sembra che la guardia di sicurezza stia cercando di spostare l’attrice dominicana Maciel Taveras giù per le scale del Palais des Festivals, cosa che alla fine porta Taveras a spingere la guardia.

Il video pubblicato su Si poteva vedere la guardia di sicurezza fare cenno a Taveras di spostarsi lungo il tappeto dopo aver aperto lo strascico del suo vestito.

Si può quindi vedere l’attrice scambiare parole con la guardia di sicurezza mentre la guardia alzava il braccio e cercava di circondarla sulle scale. Quando Taveras si fermò e cercò di allargare lo strascico del suo vestito, fu vista spingere via il braccio della guardia di sicurezza.

Maciel Taveras al Festival di Cannes il 22 maggio 2024.

Andreas Rentz/Getty



Ha poi salutato i fan prima che la guardia di sicurezza alzasse di nuovo il braccio e cercasse di farla allontanare dal tappeto. Taveras sembrò poi spingere via lei e il suo braccio prima di parlarle di nuovo calorosamente.

Il nuovo video arriva pochi giorni dopo un video di Rowland con una guardia di sicurezza durante… Marcelo Meo il primo spettacolo. IL Abbandono del Medio Oriente e dell’Africa L’attrice 43enne ha spiegato l’incidente in un’intervista con l’Associated Press all’amfAR Cannes Gala in Francia giovedì 23 maggio.

“La donna sa cosa è successo. So cosa è successo”, ha detto allo sbocco. “Ho dei limiti e li rispetto, e questo è tutto.”

Ha aggiunto: “C’erano altre donne che hanno assistito a quel tappeto che non assomigliavano esattamente a me, e non sono state sgridate, spinte o invitate a scendere”. “Ho mantenuto la mia posizione, e ho sentito che lei avrebbe dovuto mantenere la mia posizione, ma ho mantenuto la mia posizione.”

Non perdere mai una storia: iscriviti Newsletter quotidiana gratuita delle persone Per rimanere aggiornato sul meglio di ciò che PEOPLE ha da offrire, dalle notizie sulle celebrità alle avvincenti storie di interesse umano.

Un video catturato di questo incidente mostrava la guardia di sicurezza che allungava il braccio per mantenere Rowland in movimento, mentre si poteva vedere la star parlarle calorosamente e puntarle un dito contro ad un certo punto. Diverse persone che accompagnavano il cantante sembravano interferire, ma la guardia continuava a spostarle sul tappeto.

Molte altre star hanno salito la famigerata scalinata la scorsa settimana, tra cui Meryl Streep, Sebastian Stan e… Furiosa: la saga di Mad Max Con Chris Hemsworth ed Elsa Pataky

Il 14 maggio è iniziata la 77esima edizione del Festival di Cannes. I premi della giuria, inclusa la Palma d’Oro, saranno annunciati tramite Barbie La direttrice Greta Gerwig e gli altri soci, alla cerimonia di chiusura sabato 25 maggio.